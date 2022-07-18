Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"С россиянами невозможно добиться паритета в артиллерии. У них очень много старых советских образцов, которые постоянно поставляются в Украину. То же касается и боеприпасов к артиллерии. В России большие склады с советскими боеприпасами. Единственное, что могут сделать ВСУ, это уничтожать их склады с боеприпасами с помощью систем HIMARS. Именно это мы сейчас и наблюдаем. В российской армии нарушается логистическая составляющая для ведения боевых действий на территории Украины", - пояснил Левин.

Аналитик отметил, что успешность действий ВСУ будет зависеть от оружия, поставляемого Украине союзниками.

"Нужно находить слабые места врага и бить по ним. Однако для этого нужны инструменты. Поэтому все поставляемое в Украину оружие открывает возможности для успешных действий ВСУ. Что касается деоккупации Крыма, то здесь существует несколько военных сценариев. Для того чтобы деоккупировать Крым, нужно уничтожить Крымский мост и освободить Мелитополь. И все, дальше полуостров просто будет заблокирован. Это только один из сценариев. Дело в том, что россияне очень боятся окружения.Как только им грозит окружение, они начинают бежать. Поэтому освобождение Крыма можно сравнить с островом Змеиный, но в гораздо более крупных масштабах", - добавил он.

17 июля заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право на превентивную самооборону из-за угрозы, которую якобы несет отказ признавать оккупированный Крым российским.

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