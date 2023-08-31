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OPINION

Для чего в армии нужны женщины

Елена Билозерская
31 августа, 2023 четверг
16:00
Мнение на фото: Елена Белозерская

Ну, все уже знают, что они могут делать то же, что и мужчины. Из этого, по простой логике, якобы следует, что все, что могут делать в армии женщины, могут и мужчины

Много лет назад один ветеран-унсовец сказал мне, что никогда бы не взял в боевое подразделение женщину. Аргументировал примерно так: все, что умеет женщина, умеет и мужчина, при этом парень почти всегда будет физически сильнее и с ним не возникнет проблем в быту, как, к примеру, необходимости одному бойцу ходить в туалет отдельно от других.

Однако есть по крайней мере одна вещь, в которой парни девушек никогда не заменят. И речь здесь не о способности рожать детей, а о том, что необходимо именно на войне.

Итак, настраиваемся на позитив и читаем дальше.

Когда наше подразделение бывает на ППД, мы каждое утро бегаем 3 км. Те, кто временно по состоянию здоровья не может бегать, занимаются в это время другой физической активностью. Лично я, если честно, эти пробежки в большинстве своем сачкую, и на это закрывают глаза, потому что знают, что я каждый вечер бегаю по 6-8 км (один раз уже пробежала и 10). А утром не могу, утром в глазах тускнеет и на затылок давит, а в голове одна мысль – как сползти по стеночке и доспать, можно даже в вертикальном положении.

Но иногда, из моральных соображений, я себя пересиливаю и бегаю вместе со всеми. И заметила одну любопытную вещь: у ребят разные физические кондиции. Есть профессиональные спортсмены, которые сразу чухнули вперед и нет их. Прибегают первыми всегда одни и те же 3-5-10 человек. А все остальные растягиваются в нестройную колонну длиной на полмаршрута. И бегут, кто как может.

Так вот, когда я впервые бежала вместе со всеми, они еще этого, кажется, не вкурили и бежали в своем привычном темпе, ну и я с ними, прибежала где-то в последней трети, но далеко не последней (а бегаю же, сами понимаете, медленно). А потом они меня "заметили".

И началось.

Боец может быть пожилым, у него может быть лишний вес или недолеченные травмы или ранения. Но дело чести для него – обогнать меня. Вот буквально для каждого. Они либо выкладываются сразу, либо, напротив, экономят силы, а ближе к концу делают рывок и обгоняют меня. В результате весь батальон - вернее, та его часть, кому тяжело или кто ленился, - начал бегать гораздо быстрее. Таким образом, одна женщина, медленно бегущая по мере своих возможностей, поднимает уровень физподготовки целого бата.

На боевых всегда и повсюду происходит то же самое. Ну, у нас все добровольцы, трусов заведомо нет. Но в целом по армии трусы и просто нерешительные, конечно, случаются. Но простое присутствие рядом женщины превращает их в Рэмбо. Так устроена мужская психология. Ни один самый лучший командир не мотивирует бойцов так, как обычная девочка. А если девчонка к тому же маленькая и худая - вообще джекпот.

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Об авторе. Елена Белозерская, офицер ВСУ, волонтер, блогер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Общество
военные силы Украины
Война с Россией
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