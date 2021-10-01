Для части населения с 1 октября снижен тариф на электроэнергию: сколько заплатим
Для украинцев, потребляющих менее 250 кВт-час в месяц, тариф на электроэнергию с 1 октября снизится на 14% и составит 1,44 грн / кВт-час
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №859 от 11 августа, опубликованном на Правительственном портале.
Согласно тексту документа, тариф для потребителей ниже 250 кВт-час в месяц снизится на 14% до 1,44 грн / кВт-час с 1 октября. Для потребителей более 250 кВт-час в месяц цены останутся на уровне 1,68 грн / кВт-час.
Отмечается, что новые тарифы на электроэнергию для населения начинают действовать с 1 октября.
Постановление также предусматривает, что фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут действовать по 30 апреля 2022 года включительно.
- Напомним, Кабмин 11 августа снизил тариф на электроэнергию до 1,44 грн / кВт-час для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт в месяц и оставит тариф на уровне 1,68 грн / кВт для всех.
- Как отмечал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, тариф будет снижен для абсолютного большинства населения, ведь 80% домохозяйств потребляет до 250 кВт-час в месяц
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