Для борьбы с Россией в Украину едут более тысячи добровольцев из 16 стран мира, - Кулеба

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы бок о бок с украинским народом бороться с агрессором", - отметил министр.



Кулеба добавил, что их численность превысила тысячу человек и заявки продолжают поступать.