Для борьбы с Россией в Украину едут более тысячи добровольцев из 16 стран мира, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что более тысячи добровольцев уже едут в Украину из 16 стран мира, чтобы помочь в войне с Россией
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Из 16 стран мира в Украину уже едут добровольцы, которые готовы бок о бок с украинским народом бороться с агрессором", - отметил министр.
Кулеба добавил, что их численность превысила тысячу человек и заявки продолжают поступать.
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