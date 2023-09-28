Для борьбы с нелегальной миграцией: Германия вводит контроль на границах с Польшей и Чехией
Полиция Германии будет проводить гибкие целенаправленные проверки на границах с Польшей и Чехией, дополнительно к выборочным проверкам личных документов для борьбы с нелегальной миграцией
Об этом сообщает DW.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ввела дополнительный контроль на границах с Польшей и Чехией для борьбы с нелегальной миграцией. Решение о проверках уже вступило в силу.
"Мы должны остановить жестокий бизнес контрабандистов, рискующих человеческими жизнями ради максимальной прибыли", - подчеркнула Фезер.
Она отметила, что также необходимо снизить до минимума влияние нововведений на людей, живущих и работающих по разные стороны границы, и на грузовое сообщение.
Хотя Германия рассматривала возможности стационарного пограничного контроля и совместного контроля с Польшей и Чехией, Фезер пока не устанавливала долгосрочный контроль на границах Германии с этими странами.
Согласно данным МВД Германии, каждый четвертый нелегальный мигрант из третьих стран попадает в Германию с помощью контрабандистов. К концу августа число таких мигрантов превысило 20,3 тыс. человек, многие из которых прибыли из Сирии, Афганистана, Турции и Ирака.
- 26 августа границу между Польшей и Беларусью пытался пересечь 101 нелегал, среди которых были мигранты из Конго и Ирана.
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