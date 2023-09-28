Для борьбы с нелегальной миграцией: Германия вводит контроль на границах с Польшей и Чехией

Об этом сообщает DW.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ввела дополнительный контроль на границах с Польшей и Чехией для борьбы с нелегальной миграцией. Решение о проверках уже вступило в силу.

"Мы должны остановить жестокий бизнес контрабандистов, рискующих человеческими жизнями ради максимальной прибыли", - подчеркнула Фезер.

Она отметила, что также необходимо снизить до минимума влияние нововведений на людей, живущих и работающих по разные стороны границы, и на грузовое сообщение.

Хотя Германия рассматривала возможности стационарного пограничного контроля и совместного контроля с Польшей и Чехией, Фезер пока не устанавливала долгосрочный контроль на границах Германии с этими странами.

Согласно данным МВД Германии, каждый четвертый нелегальный мигрант из третьих стран попадает в Германию с помощью контрабандистов. К концу августа число таких мигрантов превысило 20,3 тыс. человек, многие из которых прибыли из Сирии, Афганистана, Турции и Ирака.