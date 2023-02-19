Для большого наступления на Донбассе россияне используют авиацию, - ГУР
Боевая авиация страны-террориста размещена в основном на территории РФ, не менее 200 км от Государственной границы Украины, вне досягаемости огня украинских сил
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины, 19 февраля, в telegram-канале.
Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов сообщил в комментарии Kyiv Post, что по оценкам ГУР МО Украины, россияне могут использовать авиацию для поддержки наземных сил оккупантов на востоке Украины.
"Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. Наступление России на Востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал Андрей Юсов.
Однако представитель ГУР прогнозирует, что попытка Москвы завоевать восточные регионы Украины терпит неудачу — с самолетами или без них.
"России не удастся реализовать этот план. Чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию в частности", – добавил представитель ГУР МО Украины.
- Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Андрей Черняк утверждает, что до 24 февраля Россия не сможет начать широкомасштабное наступление на Востоке Украины из-за нехватки ресурсов.
- В частности, Вадим Скибицкий, заместитель руководителя ГУР, заявил, что Россия готова к началу новой волны мобилизации, однако этот процесс не будет оказывать решающего влияния на фронт, а еще больше истощает страну-агрессора.
- 15 февраля стало известно, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов утвердил, что запланированные официальные мероприятия в России преследуют цель усиления пропаганды перед объявлением новой волны мобилизации в РФ.
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