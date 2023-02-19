Для большого наступления на Донбассе россияне используют авиацию, - ГУР

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины, 19 февраля, в telegram-канале.

Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов сообщил в комментарии Kyiv Post, что по оценкам ГУР МО Украины, россияне могут использовать авиацию для поддержки наземных сил оккупантов на востоке Украины.

"Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. Наступление России на Востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал Андрей Юсов.

Однако представитель ГУР прогнозирует, что попытка Москвы завоевать восточные регионы Украины терпит неудачу — с самолетами или без них.

"России не удастся реализовать этот план. Чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию в частности", – добавил представитель ГУР МО Украины.