Об этом LIGA.net сказал депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

"Есть только один способ, как можно установить безопасность на электростанции. Если ЗАЭС будут защищать международные войска. Неважно миротворческая миссия ООН, НАТО. Но только в таком случае можно реалистично обеспечить безопасность", - выразился он.

Евродепутат подчеркнул, что это лишь его собственная идея, но в любом случае говорить об угрозах ЗАЭС и способах им противодействовать нужно на всех возможных площадках.

"Мы можем делать резкие заявления против политики Путина, против возможных провокаций и так далее. Но ничего из этого не изменит ситуацию. Да, идея с международным контингентом – теоретическая, но это то, о чем мы должны громко говорить. И сейчас я пользуюсь случаем" , чтобы поднять именно эту тему", – резюмировал Кубилюс.

Ситуация в ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил, что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В Энергоатоме сообщили , что по состоянию на 27 июня ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции контролируемая, уровень воды в ставке-охладителе стабилен.

Также депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в эфире Еспресо рассказал , что власти Запорожской области проводят координационные мероприятия и разрабатывают модели потенциальной эвакуации людей из-за угрозы теракта россиян на Запорожской АЭС.

29 июня в четырех областях Украины проходят масштабные учения для подготовки к возможному теракту на ЗАЭС.