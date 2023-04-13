Об этом он сказал на Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Бухаресте.

"Для обеспечения 100-процентной безопасности и свободы судоходства в Черном и Азовском морях Крым должен быть освобожден. И он будет освобожден. Крым снова вернется в украинскую семью, как это было в 1991 году. Крым - это Украина", - сказал Резников.

Он также отметил, что свобода судоходства ведет к продовольственной безопасности мира и экономической безопасности Украины.