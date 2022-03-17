Для беженцев из Украины медицинская помощь в Польше бесплатна, - Ляшко

Об этом написал в Facebook министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко после общения с польским коллегой Адамом Недзельским.



В ходе разговора они обсудили ситуацию с предоставлением медицинской помощи украинцам как в Украине, так и в Польше, основные вызовы, состояние обеспеченности лекарством и запуск эвакуационного реанимационного вагона.



"Коллега, еще раз заверил, что вся медицинская помощь для украинцев, прибывших в Польшу из-за действий российского агрессора, является бесплатным и гарантированным польским государством", - написал Ляшко.

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