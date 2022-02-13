Для бесперебойности полетов над Украиной выделено 16,6 млрд грн
Кабинет Министров Украины выделяет 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины
Такое официальное решение было принято на внеочередном правительственном заседании, которое началось в 20:00 по Киеву. Об этом со ссылкой на ТГ-канал премьера Дениса Шмыгаля передает Еспресо.TV.
"Сегодня приняли изменения к использованию средств Резервного фонда Государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний", - заявил глава украинского правительства.
По его словам, выделенные средства "позволят стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей".
- Напомним, Украина не закрывает свое воздушное пространство, но у некоторых авиакомпаний начались осложнения со страховыми компаниями, которые считают слишком высоким риск полетов в украинском небе из-за резкого роста количества российской военной техники и солдат на границе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.91
Покупка 27.91Продажа 28.31
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.31
- Актуальное
- Важное