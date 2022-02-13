Для бесперебойности полетов над Украиной выделено 16,6 млрд грн

Такое официальное решение было принято на внеочередном правительственном заседании, которое началось в 20:00 по Киеву. Об этом со ссылкой на ТГ-канал премьера Дениса Шмыгаля передает Еспресо.TV.



"Сегодня приняли изменения к использованию средств Резервного фонда Государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний", - заявил глава украинского правительства.



По его словам, выделенные средства "позволят стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей".

Напомним, Украина не закрывает свое воздушное пространство, но у некоторых авиакомпаний начались осложнения со страховыми компаниями, которые считают слишком высоким риск полетов в украинском небе из-за резкого роста количества российской военной техники и солдат на границе.