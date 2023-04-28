Для Байдена важно, чтобы Украина победила
Джо Байден официально сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру от Демократической партии на выборах президента США в 2024 году
У Байдена есть как минусы, так и плюсы.
Среди минусов – его возраст, потому что 80 лет – это все-таки да.
Опять же — неудачи демократов в экономике (хотя это и общемировая тенденция через ковид и войну, развязанную россиянами).
Но критики используют эту проблему лично против Байдена и Демпартии.
Среди плюсов – огромный опыт, а также то, что противостоять ему, вероятнее всего, будет Дональд Трамп, имеющий самый большой рейтинг среди республиканцев, но и – целый букет обвинений. Да и просто многих штырит от его деструктивности.
И хотя сейчас Трамп имеет наибольшие шансы выиграть праймериз (внутрипартийные выборы), ближе к выборам может произойти так, что его к ним и не допустят.
На данный момент шансы как Трампа, так и Байдена получить второй президентский срок выглядят довольно туманно.
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Мощнейшим преимуществом Байдена может стать победа Украины над Россией. Это идеологическое противостояние. Это цивилизационное противостояние. Это звездные войны. И для Байдена важно, чтобы Украина победила
Но самым мощным преимуществом Байдена может стать победа Украины над Россией. Это идеологическое противостояние.
Это цивилизационное противостояние. Это звездные войны.
И для Байдена важно, чтобы Украина победила.
Тем более что такую победу он может положить и в свою личную копилку.
В первый раз Украина становится таким геополитическим фактором. Не просто важным, а сверхважным. Именно поэтому США при президентстве Байдена сделают все, чтобы взломать позвоночник путинской России.
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По-видимому, впервые Украина становится таким геополитическим фактором. Не просто важным, а сверхважным.
Именно поэтому США при президентстве Байдена сделают все, чтобы сломать хребет путинской России.
И в военном смысле – во время нашего весенне-летнего наступления. И в экономическом – усиливая санкции, "догоняя" тех, кто помогает их обходить.
Такая мощная геополитическая победа точно сыграет на руку демократам вообще и Байдену лично. Тем более после афганского провала.
Этим нужно бы воспользоваться. Но осторожно, без "алеканья".
Но ведь в ОПах так не умеют.
Ручки-крючки-загребучки. Ротики-матерницы.
Иногда лучше жевать...
Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог
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