У Байдена есть как минусы, так и плюсы.

Среди минусов – его возраст, потому что 80 лет – это все-таки да.

Опять же — неудачи демократов в экономике (хотя это и общемировая тенденция через ковид и войну, развязанную россиянами).

Но критики используют эту проблему лично против Байдена и Демпартии.

Среди плюсов – огромный опыт, а также то, что противостоять ему, вероятнее всего, будет Дональд Трамп, имеющий самый большой рейтинг среди республиканцев, но и – целый букет обвинений. Да и просто многих штырит от его деструктивности.

И хотя сейчас Трамп имеет наибольшие шансы выиграть праймериз (внутрипартийные выборы), ближе к выборам может произойти так, что его к ним и не допустят.

На данный момент шансы как Трампа, так и Байдена получить второй президентский срок выглядят довольно туманно.

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Мощнейшим преимуществом Байдена может стать победа Украины над Россией. Это идеологическое противостояние. Это цивилизационное противостояние. Это звездные войны. И для Байдена важно, чтобы Украина победила

Но самым мощным преимуществом Байдена может стать победа Украины над Россией. Это идеологическое противостояние.

Это цивилизационное противостояние. Это звездные войны.

И для Байдена важно, чтобы Украина победила.

Тем более что такую победу он может положить и в свою личную копилку.

В первый раз Украина становится таким геополитическим фактором. Не просто важным, а сверхважным. Именно поэтому США при президентстве Байдена сделают все, чтобы взломать позвоночник путинской России.

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По-видимому, впервые Украина становится таким геополитическим фактором. Не просто важным, а сверхважным.

Именно поэтому США при президентстве Байдена сделают все, чтобы сломать хребет путинской России.

И в военном смысле – во время нашего весенне-летнего наступления. И в экономическом – усиливая санкции, "догоняя" тех, кто помогает их обходить.

Такая мощная геополитическая победа точно сыграет на руку демократам вообще и Байдену лично. Тем более после афганского провала.

Этим нужно бы воспользоваться. Но осторожно, без "алеканья".

Но ведь в ОПах так не умеют.

Ручки-крючки-загребучки. Ротики-матерницы.

Иногда лучше жевать...

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Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

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