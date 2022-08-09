Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военного украинского чиновника.

Эффективная атака по базе россиян возле города Саки – это заслуга воинов ВСУ, – сказал чиновник. – Им удалось ударить по базе россиян, с которой те часто наносили удары на Юге.

"Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для атак против наших сил на южном театре", - отметил он. Чиновник не стал разглашать тип оружия, которое было использовано для атаки, отметил лишь, что "использовалось устройство исключительно украинского производства".

"Ракетный удар Украины на российские войска на Крымском полуострове будет означать значительное обострение войны и смятение для президента России Владимира Путина, часто говорящего о территории, которую он незаконно аннексировал в 2014 году, как о священной земле", - пишет The New York Times.

Издание добавляет, что у Украины есть не много видов оружия, которое может достичь полуострова, кроме самолетов, которые может сбить мощная противовоздушная оборона России в регионе.

9 августа в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы россиян в Новофедоровке, на полуострове начали эвакуацию жителей в Сакском районе.

В Минобороны прокомментировали пожар на аэродроме в Крыму": Напоминаем о запрещении курения в неустановленных местах".

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