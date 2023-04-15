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Длительная война позволит Путину оставаться у власти, - Пионтковский

15 апреля, 2023 суббота
19:00
Война с Россией

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что Путин хочет сохранить тягучую позиционную войну, которая сохраняла бы его власть

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"30 миллионов военнообязанных РФ внесены в электронный реестр. Путин не объявляя это формально, ввел в стране военное положение. Удивительно, что тезисы авторов бесконечных статей в The New York Times, Politico и Washington Post совпадают с тезисами российских пропагандистов. Уже Соловьев начал озвучивать нарративы, что весеннее наступление Украины может завершиться частичным локальным успехом, но этот успех не решит исход войны, и именно те же статьи говорят о том, что Украина может добиться небольших территориальных успехов, но это будет не решающий удар. Ситуация стабилизируется, заморозится, и это будет длительный конфликт на истощение", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, именно столь длительного конфликта и ищет Путин. Потому что длительный конфликт позволит ему оставаться у власти.

"Путин в своем обращении на федеральном собрании внес следующее предложение: будем людей на фронте отправлять в отпуск раз в пол года на 24 дня. Звучит фраза раз в пол года. То есть в его воображении существует такая текущая позиционная война. Он понимает, что не на какое наступление или взятие Киева не способен. Но он хочет сохранить такую тягучую позиционную войну, которая сохраняла бы его власть, чтобы не было бы его явного поражения", - подчеркнул Пионтковский.

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