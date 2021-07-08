Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" представил Оргкомитет книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2021 "(третья часть)

Оргкомитет тщательно проверил на соответствие требованиям все издания, котоые прислали издательства. После этого были сформированы Длинные списки книг для конкурса в трех номинациях: "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей".

Во второй этап в Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" попало 84 книжных новинок от 19 издательств Украины.

Третья часть списка:





"Моя путешествия в Страну морпехов. Из дневника капеллана "Андрей Зелинский (" Видавництво Старого Лева ")

"Мое путешествие в Страну морпехов" - это дневник капеллана и морского пехотинца. Во время войны на Востоке Украины отец Андрей Зелинский был бок о бок с воинами, делил с ними их тревогу и беспокойство, поддерживал, провожал в мир иной боевых побратимов, смотрел в глаза смерти и ценил каждый новый день. Эта книга о том, как важно стремиться к победе и понимать, что самая важная победа - над самим собой; о том, как важно мечтать, не останавливаться и верить в непреодолимую силу добра.

"20 + 1, или Земля мертвых" Павел Вольвач ( "Видавництво Старого Лева")

"20 + 1, или Земля мертвых" - книга в жанре кроссовера, в которой Павел Вольвач использует классические средства мемуаристики не только для создания галереи знаковых портретов эпохи, но и для выстраивания собственной биографии как плетения "перекрестных троп" со всеми теми диаметрально разными людьми. Рядом с классиками украинской литературы здесь присоседились люди-тени родом из люмпен-криминализированных запорожских "поселков", в одной компании оказались музыкант с солидным тюремно-героиновым стажем, "запоребриковые" контркультурные деятели, забытые отечественные политзаключенные, и эта неоднородность прозаических рисунков Вольвача позволит читателю проникнуть в кухонь абсолютных гениев и истинной нечисти, услышать мертвых - увидеть живых.

"Дискордия" Остап Украинец (издательство "Фабула")

Весна народов. Австрийская империя пульсирует и взрывается восстаниями. Каждый пытается определить свое место в великой империи, которая для многих на самом деле чужая. Игнаци Каминский отсидел в венской тюрьме и вернулся домой, в Станислав. Он имеет определенный авторитет среди местных революционеров и активно приобщается к дискуссии между поляками и русинами - объединиться против империи или каждому бороться за свое. Третий роман Остапа Украинца со Станиславского цикла рассказывает о беспокойном периоде украинской истории. Это одно из немногих произведений этой тематики и, пожалуй, первое в современной литературе.

"Год разврата Клауса Отто Баха" Ярослава Литвин (издательство "Фабула")

Чем может обернуться интернет-знакомство с юной и красивой иностранкой? Конечно же, любовью всей жизни! По крайней мере так считает 43-летний Клаус Отто Бах, житель немецкого города Киля. Клаус оставляет все и идет в чужой край с единственной целью - найти женщину своей мечты, связь с которой случайно оборвалась. К его несчастью, этим краем оказалась большая и непостижимая, щедрая и неукротимая Украины. Да, Клауса будут называть "последним романтиком". Да, над ним будут смеяться не только случайные знакомые, но и сама судьба, подбрасывая все новые приключения и испытания. Но наш "современный Дон Кихот" не отступит. И наконец судьба смилостивится, подарив Клаусу выстраданный и сладкий миг счастья, а читателю неожиданный из всех возможных финал.

"О женщин за 50. Психология возрастных изменений". Наталья Подлесная (издательство "Метель")

Вы - женщина в расцвете осенней жизненной поры. И, кажется, вдруг что-то пошло не так: мир изменился в худшую сторону, все вокруг вас не понимают, и вы чувствуете себя не слишком хорошо, не успеваете за современным ритмом на работе и постоянно конфликтует с семьей. Что случилось? Где вы свернули не туда? Каких изменений не заметили? В этой книге психолог Наталья Подлесная объяснит особенности женских возрастных изменений, приведет примеры из собственной психологической практики, основанные на реальных историях, и убедит, что ничего страшного с вами не случилось, а неудобное в нашем обществе слово "климакс" - не такое страшное, как его малюют.





"Фрукты против овощей. Почему арбуз - не ягода, а томат - это фрукт "Алексей Коваленко (издательство" Метель ")

Перцы и помидоры - не овощи. Гречка - орешек. Вишня - не ягода. Всю свою жизнь, успешно проигнорировав ботанику, мы руководствуемся только одним простым (и ложным) правилом: сладкое - фрукт, а все остальное - овощи. На самом деле это так не работает. В книге "Фрукты против овощей" ботаник, музейник и автор блога "Довколаботаника" Алексей Коваленко расскажет настоящую историю продуктов, которые мы ежедневно видим на кухне и в супермаркете, а еще научит отличать овощ от фрукта, орех от орешка, а арбуз от ягоды. В книге Алексей объяснит, кто пытался лечить огурцами бесплодие и укусы скорпионов, как салату приписали способности влиять на мужскую потенцию, откуда пристранствовала к нам свекла и как приготовить каштаны в домашних условиях и не разнести квартиру на куски. Перед вами - не сборник рецептов и даже не учебник по ботанике, книга Алексея Коваленко - это реальная и остроумная история обыкновенных овощей и фруктов от особенностей их ДНК и селекции до самых странных мифов и кулинарных лайфхак.

"Слышать на украинском. В мире звуки [ў] и букв "Ольга Дубчак (издательство "Метель")

Знаете ли вы, что гласных в украинском языке примерно в пять раз меньше, чем согласных? Слышали ли вы о неслоготворительных звуках? А о букву Шредингера? Известно ли вам, что шипящие постоянно мимикрируют под другие согласные украинского языка? Если честно: вы все это знаете. И даже если вам кажется, что вы понятия не имеете, по какому принципу следует произносить те или иные звуки, ваши языковое сознание и речевой аппарат делают это безупречно. Книга "Слышать на украинском" не будет заставлять вас учить правила или зубрить языковые законы. Это уже делала когда-то ваша учительница украинского языка и литературы. Задача книги - объяснить, по каким правилам и закономерностями работает звуковая система, а еще - почему наша азбука почти совершенна. И, конечно, убедить вас, что украинский язык - это очень интересно, легко и местами даже полезно.





"Медицина доказательная и не очень" Андрей Семьянкив (MED GOblin) (издательство "Метель")

50% лекарств на планете Земля назначаются неправильно. На той же планете 50% пациентов принимают лекарства не так, как надо. Не слишком оптимистично, конечно. Добавьте к этому альтернативную медицину, гомеопатию, Инста-гуру без медицинского образования, которые раздают свои советы направо и налево, и натренированных нашим "профилактическим" употреблением антибиотиков бактерий - и получите полную картину. Книга врача и автора популярного блога о медицине MED GOblin Андрея Семьянкива - это своеобразный путеводитель медицинскими трущобами от того, как работают лекарства и что скрывается за народной медициной, гомеопатией и стволовыми клетками, и до конспирологии и навыков распознавания предназначенных фуфломицинив. Почему бактерии на полу больницы опаснее живущих в вашей кухне? Как распространяются антивакцинаторские мифы и зачем королеве гомеопат? Почему антибиотики обычно можно сочетать с алкоголем (и при чем здесь пиво, гонорея и сифилис)? Что на самом деле делают оксолиновая мазь и гематоген и стоит ли оклеивать свое тело тейпами? А также о фитотерапии, ингаляциях из вареного картофеля, диетах, уколах, пуповинной крови и другие прогрессивные (на самом деле не очень) методики рассказывает автор книги, объясняя одновременно как критически анализировать медицинскую информацию.





"Птичья история. Скандалы, интриги и искусство выживания "Наталья Атамась (издательство" Метель ")

Что общего у синиц хохлатых и украинских хозяек? Почему самкам пингвинов нравятся полные мужчины и чем Дарвину не угодили павлины? Действительно ли существует лебединая верность и как утки справляются наглым поклонникам? И почему украинцам следует переживать из-за попугая Крамера, поселившегося в Киеве? Ответы на эти вопросы знает орнитолог Наталья Атамась, которая в своей книге рассказывает о том, как живут птицы и насколько их поведение похоже на человеческое (или наоборот - наши привычки напоминают птичьи). Наталья с юмором объясняет, для чего птицы заводят гаремы и как "редактируют" количество и качество собственного потомства, как они строят гнезда и ищут пару, планируют зимовки и почему пары разводятся и оставляют свои семьи. Особое место в книге посвящено культуре бердвочингу, то есть созерцанию и исследованию птиц, и его терапевтическому воздействию на людей.

"Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией "Владимир Станчишин (издательство" Метель ")

Представьте, что вас ждет свидание вашей мечты, но вы - не слишком уверенный в себе человек. Вы знаете, что ваш партнер или партнерша - вершина всех ваших фантазий, поэтому должны быть в лучшей за всю свою жизнь форме. Или тревожит вас эта ситуация? Если нет, закрывайте эту книгу и купите руководство "Как научиться не врать". Если так, поздравляем в клубе "тревожных пациентов". Книга Владимира Станчишина "Стены в моей голове" посвящена тревожности, депрессии, социальным фобиям, различным психическим расстройствам, которые в большей или меньшей степени влияют на привычный образ жизни человека в социуме. Она не вылечит вас от неприятных состояний, но поможет понять - жить с ними невозможно. Все мы, утверждает автор, является тревожными, и в этом нет ничего удивительного. Главное - понять, что тревога сопровождает нас всю жизнь и играет свою важную роль в нашем существовании.

"Летела в небе черная птицы" Анна Беленькая (издательство "Темпора")

Человеческие души почти всегда покрыты ранами. Некоторые из них зажили и превращаются в шрамы, другие вроде как зажили, но еще эхом отзываются фантомной болью. А некоторые - кажется, не затянутся никогда, каждую ночь разрывая даже самые прочные хирургические нити. И главные герои этого романа - Лили, Ирван и Роберт - не исключение. Их история тянется где-то между Нидерландами, Украиной и Сирией, а больше этой географии проходит также другая - география чувств. И чтобы не потерять ориентиров, придется положиться на то внутренний компас, который позволит найти нужный им маршрут - как дорогу домой перелетные птицы.

"Антеро" Таня Калитенко (издательство "Темпора")

Финляндия должна была бы стать для Елены не только идеальным местом для академической стажировки, но и пространством, в котором можно потеряться, убежать от обременительной обыденности, побыть хоть немного никак собой, начав в жизни новый раздел. Однако под дуновением холодных северных ветров бередит привезенная с собой память, приобретая почти физических измерений: являясь сначала гусиной кожей на теле, потом теплым пальто, а в итоге - и полноценной броней, правда, просвещенных дырками от пуль. Особенно - когда ты уже не первая со своего рода оказываешься на этой земле и ступаешь уже оставленными следами по новой, но парадоксально знакомой территории. Хотя ступать приходится следами армейских сапог. И в этом столкновении, в этом сочетании рождается перепроживання своих и чужих историй, граница между которыми с каждым шагом становится все менее четкой.

"Приключения клеток" Ольга Маслова (издательство "Темпора")

Клетки существуют внутри и вокруг нас. Весь мир состоит из крошечных кирпичиков, определяющих наши действия, чувства, настроение и даже намерения. И хотя на первый взгляд клетки являются только строительным материалом для живых организмов, на самом деле они - самостоятельные и автономные системы, которые не только производят и потребляют энергию, но и общаются и адаптируются под требования среды. Клетки заставляют нас любить и ненавидеть, заботиться о себе и стремиться к удовольствиям. Бессмертные клетки в лабораториях бесконечно делятся и превращаются, а стволовые клетки имеют потенциал, о котором мы даже не подозревали. Поэтому если вы до сих пор не знали ничего о клетках, самое время начать знакомство с ними

"Кулинарное путешествие в Гетманщину" Алексей Сокирко (издательство "Темпора")

Секреты и тайны староукраинской кухни середины XVII-XVIII веков с аутентичными рецептами, адаптированными поваром - технологом Василием Дручиком. Пышные пиры, водка, борщ, сало и галушки - вот примерный перечень того, с чем сегодня ассоциируется украинская кухня казацких времен, воспетая в "Энеиде" Ивана Котляревского. Однако все ли это действительно соответствует исторической действительности и можно ли поставить знак равенства между тогдашним стилем питания и казацкими традициями? Блюда были доступны большинству, а какие - исключительно элите? Как менялись вкусы и представления о здоровой и нездоровой пище? В конце концов, что из гастрономического арсенала прошлого бесследно потерялось, а таки осталось в нашей современной кухне? Эта книга является не только исследованием по истории гастрономии Гетманщины середины XVII-XVIII веков, но и попыткой посмотреть сквозь нее на более широкий контекст эпохи: еду как маркер социального статуса, благосостояния, образованности, культуры, моды. Авторский текст дополняют аутентичные старинные рецепты, адаптированные для приготовления в современных условиях, а также словарь староукраинской гастрономической терминологии, мер веса и объема.





"12 унций любви" Сергей Демчук (издательство "Темпора")

Это история о парне по имени Тимофей. Или же - Тимко. Его юность аккуратно растянулась на бурные девяностые в провинциальном городе, а молодость пришла вместе с переездом в столицу и беспокойством начале нулевых. Это крайне простая и искренняя история взросления на фоне непростых времен. С первыми влюбленностями, озорством, летними лагерями и всеми соответствующими неудобствами. А еще в этой истории много спорта: немного футбола, а тогда каратэ и наконец - бокса. Спорта, оказывается надежным щитом, за которым в безопасности прорастает лиризм - чтобы, насыщенный за эти годы накопленными переживаниями, погружением в мир оставленных дедом книг и воспоминаниями о детстве, расцвести творческим порывом, который уже не сдержать.

"Куба-которой-не-было" Наталья Довгопол (издательство "Темпора")

Тамара - медсестра в Киевском госпитале. Летом 1962-го в составе советского контингента она отправляется на работу в "одну из социалистических стран". Даже капитан корабля не знает финального пункта назначения, пока судно не направляют в таинственно-тропическую и несомненно дружескую Кубу. Однако такое положительное представление оказывается обманчивым, экзотичность - неприветливой, а атмосфера победной революции - не такой уж и радостной. Именно при таких обстоятельствах женщине приходится искать и утверждать себя. А потом - еще и бороться за память: свою и о себе.

"Неутешный королек" Алиса Гаврильченко (издательство "Темпора")

Август 2015-го, Кременчуг. Марго Перехрист, которая еще недавно покинула такую привычную и комфортную работу в банке и поступила в новосозданную патрульной полицию, сталкивается с неприятием и насмешкам коллег - и все из-за ее фото с отпуска, которые кто-то прислал журналистам. И теперь ее служба оказывается подвешенной на волоске. Но это позор для внучки местной милицейской легенды! И теперь, чтобы доказать всем, а главное - себе, что она чего-то стоит, Марго возьмется за расследование странного убийства, которое именно в эти дни произошло в одном из сонных кременчугских домов ...

"О чем она молчит" (Сборник) устроительницы Ирина Николайчук, Слава Мировая (издательство "Creative Women Publishing")

"О чем она молчит" - книга, написанная женщинами для женщин. В этом сборнике - голоса женщин, которые решились рассказать свою личную историю, чтобы другие также перестали молчать. Книга объединила около 50 текстов о телесности и сексуальности, боли и исцелении, опыте материнства и проживании тяжелой болезни, потере, токсичных отношениях, отстаивании личных границ и восхождении на Эверест - метафорический и реальный.

"Анатомия писательницы. Как творить живые тексты "(Сборник) составитель Слава Свитова (издательство "Creative Women Publishing")

"Анатомия писательницы" - это не книга-таблетка, которую можно проглотить за ночь и на утро проснуться "настоящей писательницей". Это книга-путешествие, книга-инструмент, книга-вдохновение, в которой под одной обложкой собрались вместе современные украинские авторы и писательницы прошлого. Это интимный разговор о творчестве, во время которого вы узнаете о методах письма каждого автора, их истории успехов и неудач, источники идей, бесконечную борьбу с писательскими блоками и ритуалы, которые в помогают писать. А также здесь вы найдете важные инструменты и практические упражнения для развития писательского мастерства и творчества. Эта книга для вас, чтобы вы поверили в свои силы, нашли свой авторский голос и начали писать.

"Тюремная песня" Елена Герасимьюк (издательство "Люта справа")

Елена Герасимьюк - одна из самых ярких представительниц поэтического поколения десятых, которая, только начав литературную деятельность, сразу стала в уровень с известными поэтами. Автор ищвесатного "расстрельного календаря", волонтер, парамедик добровольческого батальона "Госпитальеры". Имеет награду "За сохранена жизнь". "Тюремная песня" - это вторая книга стихов Елены Герасимьюк. В ее основе лежит одноименная поэма, уже знакомая читателям; она презентовалась в апреле 2016 года в подвале Художественного Арсенала, специально впервые открытом для этого события. Чтение поэмы сопровождалось перформансом, сценаристкой которого была Наталья Ворожбит, а главные роли исполняли бойцы и бывшие заключенные. Сборник Елены Герасимьюк, известной и уважаемой в художественных кругах под именем Герич, является апогеем танатоса, данного нам в чувствах наших. Он экстремальный и похожий на горячий кусок правды, созданный зрелым мастером, полна огня, колоколов, собачьего лая и запаха тюрьмы. Стихи Герасимьюк поражают своим стилистическим и интонационным богатством, и, тем не менее, трудно вспомнить другого молодого поэта, который бы так прочно опирался на украинском культурную традицию во всех ее проявлениях.

"Событие в подвале Художественного Арсенала оказалась не просто театральным действом, а хэппенингом и хорошим примером "искусства участия ", когда зритель становится его соавтором. На эффект присутствия работали мельчайшие детали: суровые ребята в камуфляже, которые проводили зрителей к локации; документ об ознакомлении с техникой безопасности в месте, замаскированном под повестку к следователю; кастрюли и осколки, которыми присутствующие должны были создавать тюремную музыку по ходу пьесы. Можно предположить, что действо спозиционировали понятие "тюрьма" как состояние национального сознания. Конкретных указаний на время и место действия "Тюремной песни" нет: время от времени из уст героев, - военных пленников, - раздаются упоминания о Майдане, автозаки и Лукьяновское СИЗО ". (Издание Art Ukraine)

Книга получила BookForum Best Book Award 2020, вышла в номинанты Национальной премии имени Тараса Шевченко (номинация "Литература") имеет ряд других отличий. Первый тираж составил 500 экземпляров, но из-за высокой популярности издательство сделало следующего месяца к печати размером 1000 копий; общий тираж - 1500 копий.







"8000 миль одиночества" Оксана Шаварская (издательство "Люта дело")

Истории из Нью-Йорка, из Киева и других точек нашего безумного шара ... В книге Оксаны Шаварской встречи с многочисленными чудаками но не менее многочисленными "рядовыми людьми" принесут читателям не только сногсшибательные, трогательные и философские жизненные сюжеты, но и то особое чувство, когда ты почти поймал ответ на вопрос: "Кто ты и почему оказался на этой планете?", почти понял правила игры в жизнь. Каждая история - это чувственное путешествие к самому себе.

Оксана Шаварская - редактор, сценарист, блогер. Последние 13 лет работает на украинском телевидении, снимает различные тв-шоу. Любит путешествовать, людей и писать. Ее жизнь соткана из тысяч человеческих историй. В какой-то момент собственных и чужих историй стало так много, что она решила трансформировать их в одно целое. Именно так возникла идея написать книгу "8000 миль одиночества".

"Люди в поисках счастья" Артем Полежака (издательство "Люта справа")

Полная книга страниц, обильно усеянных рисунками, сделанных рукой самого гения человечества. Артем Полежака - в своем полном творческом расцвете! Свои важные слова в виде предисловий написали такие светочи, как Юрий Андрухович и Евгений Дикий. Это третий, хоть не запланированный, но наиболее концептуальный и разноцветный сборник. Для многих из вас это будет еще и прекрасной успокаивающей раскраской, а не только поэтическим елеем.

"Три плюс два" Александр Ирванец (издательство "Люта справа")

Сборник пьес Александра Ирванца "Три плюс два" содержит пять различных текстов. Три древние - короче, два новые - длиннее. Некоторые из этих пьес ставились на сценах Германии, США, Польши, Хорватии, выполнялись в Украине на профессиональном и любительском уровнях. В фокусе этих пьес - наш современник, прогрессивный и сознательный ответственности своей общественной миссии, которую ему выпало выполнять в нелегкое и строгий час. Книга предназначена для чтения прежде всего режиссерами, а также другими любителями изящного словесности и искусства Мельпомены.





"Ушат без дна" Вано Крюгер (издательство "Люта дело")

Вано Крюгер - член Национального союза писателей Украины, член пен-клуба, автор книг стихов "Прощальный поцелуй Ильича", "Зигги Фрейд & Ктулху", "Вертеп на Куреневке». "Ушат без дна" - четвертая книга автора.







"Борьба за правду. Как мой дядя победил ложь "Оксана Мороз (издательство" Yakaboo Publishing ")

Лауреат Всеукраинского рейтинга "Книга года" 2020. Номинация "Горизонты", специальная и адаптационная литература / стиль жизни Конкурс BookForum Best Book Award 2020 - Персональная награда директора Украинского института книги Александры Коваль.

Книга развенчивает миф о том, что обычный человек не может распознать ложь в СМИ и социальных сетях. Может, для этого нужно соблюдать информационную гигиену. Простых правил, которые способен освоить каждый и независимо от возраста. Основные события происходят с весны 2019 до лета 2020. В книге два главных героя. Дядя Иван, простой, умный трудяга, который не успевает за информацией и поэтому постоянно набивает шишки. Он патриот, живет в Украине, но понимает, что в стране все ужасно. Он человек интернета, однако аналоговой закалки. Разумеется, что все манипулируют, но как - не знает. И его племянница, которая как раз занимается тем, что расставляет грабли для таких мужиков, манипулируя ими через медиа и социальные сети. Она выросла на рассказах дяди о советской пропаганде и том, как люди пытались ей противостоять. В книге описан переломный момент, когда дядя окончательно запутался, а племянница решила перейти на другую сторону силы. Вместо того, чтобы манипулировать - учить простых людей противостоять этим манипуляциям. Сначала она пыталась понять, почему Дядя Иван с матерого борца с ложью советов превратился в человека, который наступает на все грабли популистов, мошенников, создателей магических таблеток. Она рассказывает дяде, как функционирует информация в цифровом мире. Как работают и манипулируют онлайн-медиа, телевидение, Facebook, Viber, YouTube, Telegram. Как он может себя защитить и снова стать борцом. Дядя добросовестно учится. Даже берет шефство над своим другом Николаем. Вместе они проходят через финансовую пирамиду и инфодемию коронавируса. Видят, насколько информация добивает людей. Они, на своем примере знают, что есть действенные и простые лайфхак. Друзья решают научить односельчан фильтровать информацию. Однако здесь их ждет неприятный сюрприз - люди не хотят этого, они просто хотят хорошо жить. И это преодолели герои книги, правда, пришлось им попотеть, но части знакомых таки подход нашли и научили информационной гигиене.

"Книга для взрослых. Как взрослеть, но не стареть "Дарья Озерная (издательство" Yakaboo Publishing ")

Реалистично о взрослении в новой книге Дарьи Озерной "Книга для взрослых. Как взрослеть, но не стареть ", которая стала третьей в серии "Оптимистично о здоровье". Собственно, в нашем информационном пространстве жизни всех людей старше даже 35 лет, малозаметны. Чем живут "взрослые"? А это правда, что пожилые люди все больные, занудные, несовременные, не хотят секса и не нравятся себе в зеркале? .. Нет, неправда. Давно пора пересмотреть отношение к возрасту, старению, взрослению, хроническим болезням. Причем не просто "взять и перестать болеть", а понять, что с нами происходит, какие риски и возможности у каждого возраста, и продолжить старшаты, и не стареть.

"Книга для взрослых. Как взрослеть, но не стареть "в этом поможет. В ней идет речь о факторах, которые замедляют или ускоряют старение, о предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний и рака, жизни с диабетом и болезнями легких и кишечника, заботе о теле от глаз до костей, психическое благополучие, общие и специфические советы по питанию, о менопаузу, эрекцию, секс, и то, как жить долго и счастливо. Только без магии и волшебных таблеток.

Дарья Озерная, как всегда легко, научно и доказательно, с цитатами Оксаны Забужко, Евгении Кузнецовой, Сергея Жадана, Юрия Издрика, Патриарха Юрия Андруховича, Ивана Семесюка и Леся Подервянского дает ответы на неожиданные и провокационные вопросы:

Есть ли основания в мему о "стакан воды в старости" и связь может быть между обезвоживанием и бред?

Какие морщины можно предотвратить, а какие разгладить, как вам того хочется?

Почему быть сладкими пирожками после семидесяти - очень даже хорошо?

Почему стоит подарить родителям несколько секс-игрушек?

Спасают ли кроссворды от деменции?

Почему очень пожилая соседка считает вас проституткой?

Почему от полезных яблок и тыквы у вас болит живот?

Почему дарить бутылку красного - секси, а коробку конфет - нет?

"Быть окей. Что важно знать о психическом здоровье "Дарья Озерная (издательство" Yakaboo Publishing ")

Нам важно "быть окей". Ведь от психического здоровья зависит наше физическое состояние, способность о себе позаботиться, быть успешными в своей профессии и удовлетворенными жизнью в целом. О психическом здоровье в Украине до сих пор говорить стыдно, думать страшно, обратиться к врачу дорого - и не известно даже, как его найти. В книге "Быть окей. Что важно знать о психическом здоровье" вы найдете не только базовую информацию о психическом здоровье со ссылками на медицинские протоколы, но и определенную систему ориентиров. Автор ориентируется на украинский контекст: что у нас о чем говорят, существующих стереотипах, какие возникают проблемы, которые вызывает и каковы их возможные последствия. В первой части собрана общая информация о психическом состоянии человека, его связь с физическим состоянием, а также описаны принципы работы мозга и проявления эмоций. Во второй - рассмотрены наиболее распространенные психические расстройства. Завершается книга "Быть окей" рассмотрением исторической травмы как фактора, влияющего на коллективное психическое здоровье.

Во втором етапикожен экспертв номинации "Литература для взрослых" выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

В соответствии:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).

Оргкомитет, путем подсчета баллов, определит 3 книги в номинации "Литература для взрослых", которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей "основана телеканалом" Эспрессо "и пидтримуетьсяГО" Демфорум ". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.

Премия призвана отметить лучшие украинские современные литературные новинки года, поддерживать интерес Украинская к чтению книг отечественных авторов. Помогать читателям выбирать интересные книги, а издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в начале декабря 2021 в эфире телеканала "Эспрессо", на сайтах "Espreso.TV" и "Демфорум".