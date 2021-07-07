Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" представил Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" (вторая часть).

Во второй этап в Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" попали 84 книжные новинки от 19 издательств Украины.

Вторая часть списка:



"37 буддийских штук. Как пережить беспокойные времена" Ольга Корнюшина (издательство "Наш Формат")







Эта книга не о буддизме как религии. Она о том, как буддийские практики изменяют наше состояние и помогают в тревожные времена. Как переживать потери и не цепляться за прошлое? Как реагировать на сплетни и несправедливость? Может ли регулярная практика сделать нас более спокойными и дружелюбными? Как справляться с эмоциям? Почему помощь другим улучшает наше самочувствие? Об этом и рассказывает автор. Она предлагает 37 шагов, способных изменить наше психологическое состояние и отношение к жизни. В основе каждого шага - буддийская мудрость, подкрепленная историями из собственного опыта и параллелями из сфер психологии, самопомощи и нейронаук. Как ученый Ольга Корнюшин исследует схожее в видении современной науки и буддийских методах тренировки ума. А как коуч - предлагает упражнения, которые помогут качественно проработать каждый шаг и стать на путь равновесия, гармонии и спокойствия.



"Градус любви" Сергей Мозговой (Издательский дом "КОНДОР")







Как принять себя и быть счастливым вопреки обществу и жизненным невзгодам? Богдан решает кардинально изменить жизнь и, в поисках себя, отправляется в путешествие по странам и по своему внутреннему миру. На этом пути притаились злость, ненависть, чувство несправедливости, смешанные с чувством любви и заботы, которые смущают и определяют его дальнейшую судьбу. Насколько далеко нужно отойти от "нормы", чтобы быть собой и стать счастливым?



"Доставка свободы гарантируется" Олесь Осадчий (Издательский дом "КОНДОР")







Галактика "Млечный Путь". Будущее. Капитан космического корабля Гарри Том, у которого конфисковали звездолет, заливает свое горе в баре на Земле, где неожиданно получает заманчивое предложение - получить в подарок высокотехнологичный корабль. Но в свою очередь он должен выполнить опасную миссию - возглавить доставку спец-пассажира на одну из свободных планет, чтобы сохранить ее независимость. Роман понравится всем, кто любит сериал "Светлячок", "Приключения капитана Хана Соло" из "Звездных войн" и просто качественную и интересную фантастику.



"Люди без профиля" Дмитрий Афанасьев (Издательский дом "КОНДОР")







Новая власть признает людей без профиля в Сети преступниками и начинает преследовать их. Из-за этого так называемым безпрофильным приходится годами скрываться от сотен бойцов. Среди охотников на ЛБП оказывается молодой агент Доб Авос, который после первого же задания надевает очки убитой беспрофильной девушки и вместо привычного идеального мира видит вокруг себя разрушенный город. С тех пор парень пытается разобраться, как выглядит настоящий мир. Так, как его видят жители Сети, или как безпрофильные? И почему вообще люди удаляют профили? Но все эти ответы требуют больших жертв от парня. Согласен ли он на них? Стоит такая цена правды? Да и нужна ли эта правда кому-то кроме него?



"Спираль молчания" Ирина Власенко (Издательский дом "КОНДОР")







На тележурналистку Викторию Терелецкую после выборов нападает бессонница. Она уверена, что это не случайность. Четыре года назад с ней уже происходило нечто подобное, и тогда бессонница привела к ужасным и трагическим событиям в ее жизни. Анализируя прошлое и настоящее, она понимает, что спираль молчания, в которой она все время пряталась от реальности, развернулась в обратную сторону к исходной точке непреодолимой правды. Теперь нужно найти в себе смелость и силы ее принять.



"Да, которая "в теме" Людмила Ясна (Издательский дом "КОНДОР")







Все люди стремятся к любви. Но некоторых судьба ведет к счастью невыносимыми путями. Не все и не сразу находят свою половинку. Особенно трудно девушкам и парням с нетрадиционной ориентацией, потому что у них меньше выбор. А еще некоторые из них страдают не только от осуждения общества, но и от неуверенности в том, что имеют право быть такими, какими их создала природа. Роман "Та, которая "в теме" показывает, как страдает героиня Руслана от внутренней гомофобии в себе самой. К счастью, ее родные и друзья, кроме матери и коллег-учителей в школе, воспринимают девушку такой, какая она есть. В поисках себя Руслана пытается соединить несоединимое, примириться с миром, который заставляет ее жить по установленным правилам. Но постепенно девушка понимает, что это не выход и что она должна отстаивать свою идентичность.



"Убийственный аромат цитрусовых" Олег Бондарь (Издательский дом "КОНДОР")







Покинутая мужем, оставшись с ребенком на руках, Аня вынуждена распрощаться с мечтой о высшем образовании. Чтобы свести концы с концами, девушка работает уборщицей в офисе, как и каждая молодая женщина, мечтает о любви и семейном уюте. Неожиданно судьба ей улыбается, и Аня встречает желанного принца, а затем достигает стремительного карьерного взлета. Кажется, ничто не может помешать взлелеянному счастью, но война и чрезмерные амбиции женщины вносят свои жесткие коррективы.



"Кто угодно, только не я" Галина Крук (издательство "Vivat")







В этом сборнике рассказов Галины Крук воедино сплетены нежные, интимные, а порой и жуткие переживания. Герои книги бродят где-то среди нас, но лишь на этих страницах мы сможем прочитать их мысли. Здесь и карантинные хроники с настоящими тревогами и радостями, которые пришлось пережить каждому из нас. И ощущение утраты, когда вместо человека остается лишь старая фотография. И телефонные разговоры, которые все никак не могут состояться, потому что абоненты друг для друга недоступны... Соблазнительные, эмоциональные, близкие - истории в "Кто угодно, только не я" сотканы из чувств. И, несмотря на название, они о нас. Именно о нас.



"(Не)заметные" Иван Байдак (издательство "Vivat")







Готовы к честному разговору о инаковости? К обсуждению того, что люди не всегда способны принимать других - а то и самих себя. Витилиго, синдром Туретта, алопеция, гемангиома - герои этой книги готовы рассказать о том, что их отличает. Поэтому у вас есть возможность поговорить с теми, кто остро почувствовал на себе всю боль от неприятия черт, не от них зависящих. Их опыт доказывает, что главное в первую очередь научиться любить себя, независимо от того, что говорят другие. Эта книга - откровенная исповедь о ежедневной борьбе тех, кто нуждается в принятии и поддержке. Здесь все правдиво и искренне. Здесь наконец звучит голос тех, кто обычно стремится быть незаметным.



"Умру за Украину, но это не точно" Артем Захарченко (издательство "Vivat")







Чья тюрьма перемалывает людей страшнее - русская или украинская? Орест - один из активистов патриотического движения. Из-за собственных комплексов и досадных совпадений он попадает в лапы российских силовиков. Его пытают, его ломают, его предают. Леша - предприниматель, он любит говорить, что помогает Украине делами, а не криками. Но он также попадает за решетку, прямо здесь, в Украине, когда прокурор кладет глаз на его бизнес. Оля - директор по коммуникациям российского банка в Украине. Она пытается уберечь карьеру и имидж, и платит за это ужасную цену. Кто-то должен умереть за Украину. Но это не точно... Это история для тех, кто, увидев хлеб и грушу, сразу узнает в них патриотические символы. История о предательстве близких и об извечном выборе, который снова и снова становится перед поколениями украинцев: что нужнее для Родины, твоя жизнь или твоя смерть?



"В огне плавильщика. Серебро" Анна Гороженко (издательство "Фолио")







Живой, легкий и одновременно глубокий роман о событиях начале ХVII века - "В огне плавильщика. Серебро" - основан на исторических фактах. Эти времена не так часто упоминают в литературе, как и всю историю Речи Посполитой и Великого княжества Литовского (которое имеет очень мало общего с нынешней Литвой, большая и господствующая часть населения - это были русины, то есть предки нынешних украинцев и белорусов). История Самийла Корецкого, которую рассказывает автор, это почти Дюма! Внимание читателя крепко держит главная битва, главная интрига романа - вражда двух невероятных женщин, реальных княгинь Анны Корецкой и Софии Ружинской. Эта битва - суть жестокие, средневековые действия: нападения, отравления, уничтожение целых сел и городов, пренебрежение к правосудию и верховной власти. Все это на фоне религиозного противостояния католиков, православных, униатов... и вовсе не священнических страстей.



"Чернобыльская хроника. Люди" Ольга Куприенко, Алла Багирова (издательство "Фолио")







Это книга-посвящение героям, которые 35 лет назад рисковали своей жизнью и здоровьем ради спасения миллионов других людей. Она содержит истории шестнадцати борцов за наши жизни. Это свидетели и участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: атомщики, пожарные, медики, монтажники, операторы. Они рассказывают "по-рентгеновски", бескомпромиссно честно. Вспоминают о собственном становлении, о жизни в городе Припять до аварии; говорят о событиях, которые позже назовут техногенной катастрофой. Сегодня они являются членами общественной организации "Луч 5-2" - объединения участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Каждая страница книги стоит внимательного прочтения, ведь не все еще сказано и услышано обществом. Каждое слово, сказанное очевидцами тех событий, имеет огромное значение для будущих поколений. Дело живых - помнить.



"Каин" Владимир Ешкилев (издательство "Фолио")







"Именно в наше время определяется будущее государств и династий на грядущие века", - говорит молодому шляхтичу Павлу Мошковскому (будущему гетману Тюре) шпион кардинала Мазарини. И прав - середина XVII в. не только открыла ворота Новой эпохи европейской истории, но и наметила апокалиптические контуры того мира, в сумерках которого мы сейчас живем. Темная тень первенца Праматери Евы возвышается над остальными четырьмя веками, утверждает Владимир Ешкилев в историческом романе "Каин", втором из трилогии "Проклятые гетманы". Среди героев романа читатель встретит и тех, с которыми познакомился на страницах "Унии", и многих новых, которым пришлось жить и действовать в годы Руины. На эти бурные времена приходится гетманство Тюри, одного из самых оклеветанных и опозорившихся правителей Украины. Ешкилев предлагает собственное - неканоничное и неожиданное - видение этой исторической фигуры. А еще дополняет художественный рассказ своеобразной "энциклопедией" политических, дипломатических и оккультных процессов и событий XVII в. И не только тех, которые знакомы читателю благодаря летописям, мемуарам и учебникам.



"Одна из нас" Галина Дацюк (Издательский дом "БУКРЕК")







Истории, поведанные в книге, расскажут вам об одной из нас - украинской женщине. И хотя мы поднимаемся на Эверест, получаем паралимпийские медали, пишем книги и берем в руки оружие на Востоке, все же должны ежедневно преодолевать стереотипы о том, что нам что-то не под силу. Мы не живем напоказ, но точно знаем, что каждая из нас так же имеет уникальный опыт, о котором стоит миру рассказать. Благодаря "Одной из нас" мы делаем к этому первый шаг. Наши истории полны вдохновения, они о силе духа и любви - несмотря на любые препятствия: физические или психологические. Мы рассказали о себе на радио, о нас выможете прочитать в книге - бумажной и электронной. А быть ближе к вам поможет аудиоиздание в особом формате - именно для тех, кто может книгу только послушать.



"Молодиста" Людмила Таран (Издательский дом "БУКРЕК")







Молодость и старость - два полюса человеческой жизни. Каждое время по-своему радостно и драматично. И молодости, и старости присуща любовь. Радоваться сегодняшним днем - непростая наука и для молодых, и для зрелых. Нова книга малой прозы Людмилы Таран побуждает к этому. Для широкого круга читателей.



"Круз и Лис. Накануне" Антон Санченко (Издательский дом "БУКРЕК")







Неудивительно, что первой российской кругосветной экспедицией командовали немец и украинец - именно украинцы и немцы строили Российскую империю. Удивительно то, как русские умеют присваивать и делать "русскими людьми" всех успешных деятелей, даже если фамилия одного из них фон Крузенштерн и он эстляндской барон, а другой - Лисянский и он из козацкого полкового города. Во всех биографиях Лисянского Нежин проходит скороговоркой и ничем не отличается от какого-нибудь русского городка, а с Крузенштерном его знакомят уже перед самым отплытием экспедиции из Кронштадта, несмотря на то, что они вместе учились в Морском кадетском корпусе, воевали и были на многолетней практике в британском флоте. Антон Санченко взялся реконструировать начало звездной карьеры будущего кавалера ордена Святого Георгия, владельца именной золотой шпаги, капитана первого ранга Юрия Лисянского. В результате получился захватывающий и остроумный рассказ о судьбоносных застольях и правильно выбранном куме, о пользе изучения иностранных языков и морской терминологии, о бригантине на реке Остер и алкогольных коктейлях на фрегате "Луазо", о коллекционировании морских ежей и секрете нежинской кабачковой икры.



"Компот из патиссонов" Ольга Кари (Издательский дом "БУКРЕК")







"Компот из патиссонов" - это серия репортажных зарисовок и эссе, описывающих, как на фоне слома эпох и политических систем взрослело целое поколение украинский. Эта книга о том, как оно было - жить в 90-е, когда родились "ананасовый" компот из патиссонов и "грибы" из баклажанов, когда всех охватила тотальная вязальная эпидемия, у людей вросла привычка запасать абсолютно все, а первые прокладки только начали изменять жизнь украинских женщин. Автор, опираясь на собственные воспоминания, рассказывает, как работала карательная гастрономия того времени, чем довольно часто оказывались известные добрососедские отношения и как Абхазия принимала украинских школьников за несколько месяцев до войны.



"Экспресс в Галиции" Богдан Коломийчук ( "Видавництво Старого Лева")







"Экспресс в Галиции" - новый детективный роман Богдана Коломийчука, в котором на читателя ждут запутанные дела и опасные расследования. Весна 1906 года. Во время отпуска в Швейцарии комиссар львовской полиции Адам Вистовичи неожиданно втягивается в опасную шпионскую игру, в которой на карту поставлено не только человеческие жизни, но и судьбы империй. Расшифровав секретный документ, Вистовичи узнает слишком много, как на обычного детектива из далекого австрийского Львова. В это же время из клиники в курортном Бадене исчезает странный русский пациент, которого разыскивают разведки сразу нескольких стран, а в Венеции происходит убийство неприметного переводчика с немецкого. Вистовичи предстоит выяснить, как связаны эти события и почему следы, казалось бы, несвязанных дел ведут во Львов.



"Я видел его живым, мертвым и снова живым" Валерий Пузик ( "Видавництво Старого Лева")







"Я видел его живым, мертвым и снова живым" - рассказ Валерия пузико о детстве, чувство и отношения, о мире и войне. Угол зрения во всех этих текстах очень неожиданный, конфликт в основном на внутренний, а события разворачиваются необычно. Автор - мастер деталей, мастер эпизода и ситуации. Его рассказы, на первый взгляд импрессионистические, воздушные акварельные, на самом деле дадут читателю возможность отрефлексировать, пережить вместе с автором каждый момент повествования - вдохнуть строительная пыль, коснуться кожей речной воды, впитать в себя навязчивое гудение мотора, почувствовать полный эффект присутствия.



"Три лини для Марии" Сергей Осока ( "Видавництво Старого Лева")







Каждая новелла Сергея Осоки - это маленькая большая история простого человека, которую, возможно, никто бы и не заметил на этой земле, если бы не внимательный мастер слова. Потому что он не просто пишет, а создает несколькими мазками трехмерную картину человеческой жизни: кажется, можно прислушаться и услышать, как шелестит камыш, хлопает рыба в пруду, как падают яблоки, скрипят старые двери, как смешивается с ветром человеческое вздох, приглушенный смех или всхлип . А еще можно почувствовать запахи - то густые и плотные, вплоть забивает мозги, то летучие и прозрачные, как аромат цветка. Где-то в этом 3D-формате можно увидеть человека, со всеми ее прекрасными и уродливыми чертами, с шероховатыми поверхностями и глубокими впадинами ее мятущейся души. Кажется, сюжеты этих новелл малые или второстепенные, но это только ключ, который открывает портал, через который попадаешь в мир большой литературы.



"Лексикон националиста и другие эссе" Николай Рябчук ( "Видавництво Старого Лева")







Этот сборник публицистики является сквозным и дальновидным взглядом на прошлое, настоящее и будущее Украины в политическом и культурном аспектах. Автор филигранно описывает феномены украинских реалий, в частности анализирует площади Украины (2004 и 2013 лет), рассматривает кризис украинской элиты, кризис идентичности украинский по национальности и / или гражданством, а еще детализирует в фактах СССРивську железный занавес ХХ века в области культуры и литературы в частности. Большинство из этих эссе были опубликованы в периодике, чаще всего - на английском и украинском, порой польской и немецкой, а иногда - и таким экзотическими языками, как фарси, турецкий и каталонский. Все украинские версии автор подготовил с надеждой на синергийний эффект собранных под одной обложкой личных опытов и переживаний - с надеждой на пробуждение с советского обманчивого сна, еще не рассеялся.



"Спросите Миечку" Евгения Кузнецова ( "Видавництво Старого Лева")







Что делать сестрам, которым так легко затеряться в собственных мыслях и желаниях в большом городе? Все как и хорошо, но хочется поставить жизнь на паузу, хотя бы до сентября, и вернуться в место своего детства. Заплетенные стены старого дома отгораживают от всего мира с его множеством вопросов, а бабушка Тея ничего не спрашивает, зато всегда рядом. Но лето время не останавливает: на пороге дома появляются люди из бывшего, настоящего и будущего жизни. Все в этом доме - и сами сестры, и бабушка, и индийская кузина, и растерянная мама, и даже рыжий кот без имени - на пороге перемен. Лето идет, растут тыквы на экспорт, разговоры не утихают, а проблемы и решения бегут наперегонки.



"Железная вода" Мирослав Лаюк ( "Видавництво Старого Лева")







Вы когда пробовали пройти вслед Леси Украинский в дальнее карпатском селе? Эта "слабая, хора девушка" горные маршруты преодолевала бесстрашно, наравне со всеми; местные до сих пор пересказывают об этом легенды. Что осталось в тех краях в память о ней, Франко или семью Окуневская, кроме противоречивых свидетельств очевидцев, которые переводились из поколения в поколение? В романе разворачивается история, связанная с главной женщиной украинской культуры. Театральная режиссер и молодой человек, который после долгого отсутствия возвращается в родные края, - как далеко они готовы зайти в поисках уникального письма, мог бы внести ясность в один из самых таинственных и самых резонансных сюжетов истории нашей литературы? Как в начале прошлого века шли по Лесе неизвестна поэтесса, простая гуцулка, плотогон и монахиня-бернардинка?



"Смерть льва Сесила имела смысл" Елена Стяжкина ( "Видавництво Старого Лева")







"Смерть льва Сесила имела смысл" - роман Елены СТЯЖКИНА о нашей войне и о судьбах людей, случайно объединенных в Донецком роддоме в 1986 году. Магия фотографии и заимствованных имен превращает незнакомцев на ветви генеалогического дерева - и они в конце становятся семьей, главная в какой - маленькая девочка. В книге множество переходов - стоматолог становится военным хирургом, козел - сапером-собакой, трусливый советский чиновник приобретает черты ангела-хранителя, продавец косметики превращается в инструктора из снайперской стрельбы ... В украинском Донбассе. В начале XXI века. Однако время в книге - довольно условная величина. Это первый роман автора на украинском языке - впрочем, не полностью: по замыслу, украинский здесь - не самая точка перехода, в которой сознательное прощание с российской значит для героев и не герой возможность быть собой.



"Айвенко, или Мужчины - это ..." Людмила Таран ( "Видавництво Старого Лева")







"Айвенко, или Мужчины - это ..." - новая книга Людмилы Таран, украинской писательницы и журналистки. В центре книги - мужчины разных поколений и характеров. Сильные духом и слабые, преданные и неверные, романтические и циничные, молодежи и старые. А рядом с ними появляются яркие и точные женские образы. Честная и чувственная проза Людмилы Таран побуждает к переосмыслению общепринятого и глубоких экзистенциальных переживаний.



"Первое следствие императрицы" Наталка Сняданко ( "Видавництво Старого Лева")







Редкую скрипку, на которой играл еще Моцарт, обычно за границу не вывозят. Исключение было сделано для фестиваля во Львове, но никто даже не предполагал, что это станет важным звеном в целой цепочке жутких событий. Неожиданно для всех и самого себя легендарная австрийская императрица Сисси успешно расследует не только таинственный покушение на собственного мужа, а и целый ряд других загадок. Новый роман Натальи Сняданко за документальными материалами жизни и приключений императорской семьи погружает читателя в сногсшибательную детективную историю с политическим подтекстом. Дополнительной интриги этой истории придает двуплановость сюжетной рассказы, благодаря которой события середины XIX века неожиданно остро отражаются во Львове начала третьего тысячелетия.



"Лакомства для Медора" Андрей Бондарь ( "Видавництво Старого Лева")







"Лакомства для Медора" - сборник эссе, которые Андрей Бондарь написал в течение 2017-2020 годов. Эссеистика здесь является способом исследовать и осмысливать мир через собственную систему ценностей и опыта. По интеллектуальным размышлением сквозит откровенность, а в форме короткой прозы скрываются более глубокие смыслы и порой неожиданные выводы: пустоту можно заполнить, определение "падения с высоты собственного роста" может касаться не только травмирования тела, но и морального падения, которое всегда происходит с высоты собственной этической конструкции, а потери впоследствии могут обернуться приобретениями, стоит лишь взглянуть на них под другим углом зрения.



"Три Марты" Ирина Савка ( "Видавництво Старого Лева")







Три Марты - три женщины, три любви одного мужчины. Смутное время войны, колхозного ига, репатриации переплели их судьбы в одно полотно, из которого выдернешь ни нитки. Эта семейная сага - отражение целого века, прокатилось грозами более маленьким западно деревней, со всеми его ужасами, с его палачами и добрыми людьми. Когда любовь, посвящение, прощение и милосердие спасают от смерти и безнадежности.



Во втором этапе каждый эксперт в номинации "Литература для взрослых" выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

В соответствии:



I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).



Оргкомитет, путем подсчета баллов, определит 3 книги в номинации "Литература для взрослых", которые пройдут в третий этап голосування.Ци произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.



Книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" основана телеканалом "Эспрессо" и поддерживается ОО "Демфорум". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.



Премия призвана отметить лучшие украинские современные литературные новинки года, поддерживать интерес Украинская к чтению книг отечественных авторов. Помогать читателям выбирать интересные книги, а издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в начале декабря 2021 в эфире телеканала "Эспрессо", на сайтах "Espreso.TV" и "Демфорум".