Длина очереди на Крымский мост со стороны России растянулась на 13 км

Об этом сообщает в telegram оперативный штаб Краснодарского края.

Российские власти призывают водителей во время планирования поездок в оккупированный Крым "учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок". Отдельно отмечается, что "скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей".

Большая очередь на въезд на Керченский мост возникла 1 июля, уже к вечеру того дня она растянулась на семь километров, а время ожидания осмотра составляло пять часов. Днем 2 июля пробка начала увеличиваться и с тех пор, согласно официальным сообщениям, ее длина не была меньше шести километров.