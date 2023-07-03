Длина очереди на Крымский мост со стороны России растянулась на 13 км
Длина дорожной пробки у Крымского моста со стороны Темрюкского района Краснодарского края РФ утром 3 июля составляла около 13 километров
Об этом сообщает в telegram оперативный штаб Краснодарского края.
Российские власти призывают водителей во время планирования поездок в оккупированный Крым "учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок". Отдельно отмечается, что "скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей".
Большая очередь на въезд на Керченский мост возникла 1 июля, уже к вечеру того дня она растянулась на семь километров, а время ожидания осмотра составляло пять часов. Днем 2 июля пробка начала увеличиваться и с тех пор, согласно официальным сообщениям, ее длина не была меньше шести километров.
- В течение субботы, 1 июля 2023 г., въезда в Крымский мост со стороны Краснодарского края РФ следует ожидать в течение нескольких часов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.72
Покупка 36.72Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное