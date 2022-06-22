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Дизайнеры создали хаб в поддержку волонтерских проектов

22 июня, 2022 среда
14:27
Общество

Весь мир увидел, что сила украинцев в единстве и удивительной возможности консолидироваться в кризисные времена

По данным Forbes , 48% украинских предприятий продолжают работать в условиях войны. Еще 12% планируют возобновить работу в ближайшее время. 6% опрошенных предпринимателей уже изменили фокус своего бизнеса, а 19% планируют переквалифицироваться в соответствии с потребностями военного времени.

Креативная индустрия тоже не осталась в стороне, активно включившись в борьбу на своем фронте. Так, команда дизайн-агентства "Happy" совместно с отечественным диджитал-коммьюнити и при поддержке платформ-партнеров "Projector" и "CASES" создала хаб дизайнеров UDDU, целями которого являются:

  • поддержать волонтерские проекты дизайном, облегчающим им работу и внешнюю коммуникацию;
  • обеспечить работой тех дизайнеров и креативщиков, которые ее потеряли;
  • предоставить украинцам возможность работать с иностранными заказчиками (даже без английского);
  • поддержать украинскую экономику уплатой налогов и привлечением иностранных клиентов в страну;
  • передать 20% прибыли всех проектов волонтерским организациям и ВСУ.

Через три месяца UDDU создали брендинг и сайт для таких волонтерских проектов, как:

Union of Angels – краудфандинговая платформа благотворительного фонда, закрывающая нужды военных частей ВСУ (было собрано около $500 000);

Команда проекта: Антон Лукащук, Сергей Снурник, Сергей Трухимович.

Volunteer UA – волонтерская организация, помогающая ВСУ и уже доставившая военным материально-техническое обеспечение ориентировочно на $200 000;

Команда проекта: Максим Балуев, Ольга Вербицкая, Андрей Калита.

Support Ukrainian Army – команда волонтеров, собирающих средства на нужды ВСУ через формат интернет-магазина (на сегодняшний день собрали около 1 млн грн);

Команда: Антон Лукащук, Ольга Вербицкая, Дмитрий Школьный, Елена Хильчекно, Андрей Зайко.

UAHelpers – инфо-платформа волонтерской помощи, уже разместившая более 1500 объявлений, а сам сайт посетили более 200 000 раз.

Команда проекта: Татьяна Дигдало, Владимир Блажевский.

Также дизайнеры хаба создали айдентику и презентацию для проекта NoRus (Богдан Мирошниченко, Татьяна Дигдало, Анна Гриадун), борющаяся с умолчанию правдивой информации о деятельности РФ; логотип и key-visual для сайта Mariupol Diaries (Костя Беглов, Дмитрий Школьный), который транслирует личные истории из Мариуполя для всего мира; брендинг и сайт для галереи военного творчества Культурный фронт (Татьяна Дигдало, Владимир Блажевский).

Кроме этого, команда разработала дизайн большого количества инструкций, брошюр, иллюстраций. Сейчас работает над айдентикой сайта инициатив Books With Ukraine , Kids From Ukraine Today (Андрей Калита, Ольга Сикачевская, Виктор Коломиец, Роман Павленко), редизайном нарукавных эмблем ТРО (Сергей Снурник, Татьяна Дигдало, Мария Караченцева).

В общей сложности к хабу UDDU присоединились более 200 дизайнеров (UI/UX, моушн и графические дизайнеры, иллюстраторы) и 7 агентств. Каждый день команда продолжает расширяться. Партнерами хаба стали "Projector" и "CASES". Люди из 60 стран посетили сайт платформы.

С работами дизайнеров можно ознакомиться здесь .

Сейчас UDDU ищут новые волонтерские проекты, требующие качественного и профессионального дизайна разработки фирменного стиля, лого или подач в социальных медиа.

Команда UDDU – это универсальные специалисты, готовые к вызовам. Под каждый конкретный проект отбираются соответствующие специалисты по нише с релевантным опытом.

Обратиться за разработкой можно заполнив форму .

"Команда Happy с первых дней войны активно оказывает волонтерскую дизайн-поддержку. Важно, чтобы каждый делал то, что умеет лучше. Во время принятия решения о помощи проекту мы руководствуемся тремя критериями: ценность, которую он может принести для Украины, состав и репутация команды , прозрачная отчетность. Однако, кроме волонтерской работы, мы работаем над тем, чтобы обеспечить дизайнеров хабу работой из-за рубежа. Поддержка коллег и экономики страны – это не менее важные вещи", – отмечает основатель агентства Владимир Блажевский.

Сейчас украинцы стали крепким щитом, работая каждый на своем фронте: военном, гражданском, волонтерском, дизайнерском и т.д. Команда UDDU – один из примеров того, как специалисты определенной ниши (в данном случае – дизайнерской) способны внести значительный вклад в общее дело, делая то, что умеют лучше всего. Объединенные единственной целью – победой Украины – украинцы на всех фронтах дали решительный ответ кризисным вызовам войны. Держим строй и приближаемся к реализации нашей цели, несмотря на все преграды. Потому что украинский народ – непоколебимый и несокрушимый в своем единстве, амбициозный и смелый.

Следите за хабом UDDU в соцсетях: Instagram / Twitter / LinkedIn

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