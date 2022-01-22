"Дию" обеспечат функцией еЗащита

Об этом сегодня, 22 января 2022 года, через свой ТГ-канал сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Еспресо.TV .



"Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу еЗащита в приложении "Дия". Где каждый гражданин сможет узнать базовые правила кибербезопасности, в каких реестрах есть информация о них. Следующим шагом будет запуск сервиса, где каждому украинцу будет приходить сообщение, когда чиновник проверяет ваши данные в реестры", - написал Федоров/

Он подчеркнул, что приложение "Дия" не сохраняет персональные данные, поэтому, когда пользователь авторизуется в приложении, документы подтягиваются заново, в частности, COVID-сертификат также нужно генерировать повторно.



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Однако, как отметил Федоров, заголовки о "слитых данных украинцев" сейчас воспринимаются особенно остро из-за происходящей против Украины информационной войны.

"Неделю разгоняется новость о 2 млн из "Дии", с данными об услугах, которые вообще не предоставляются в "Действии". Уже неделю появляются боты, в которых можно "узнать вас". Мы активно изучаем все кейсы, это оказываются скомплектованы данные из разных источников, которых раньше было море в сети, часто из одного популярного банка. Это было еще до старта работы Минцифры и создания "Дии". Мы как раз и начали работать над всеми случаями", - добавил Федоров.

Как отметил чиновник, Минцифры блокирует такие ресурсы и находит возможности для защиты реестров, чтобы данные были под контролем.





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