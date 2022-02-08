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"Дия" запустит новую услугу: разрешение на строительство можно будет получить онлайн

8 февраля, 2022 вторник
17:13
Общество стройка

К запуску на портале "Дия" готовится 15-я электронная строительная услуга, которая позволит онлайн получать разрешение на строительство

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает Правительственный портал.

"В прошлом году мы презентовали первые электронные строительные услуги на портале "Дия". Сейчас их уже 14. За это время предоставлено более 56 тысяч электронных услуг. И сегодня мы делаем важный шаг в реформе. Запускаем 15-ю услугу. Отныне получить разрешение на строительство на портале "Дия" можно будет автоматически. Без вмешательства человеческого фактора", - сообщил Чернышев.

Министр отметил, что в настоящее время в Единой электронной системе в сфере строительства зарегистрировано более 620 тыс. документов, более 130 тыс. объектов строительства и 27 тыс. пользователей.

Запуск услуги получения разрешений – это часть реформы градостроительства. По словам Чернышева, шагом, который приблизил эту реформу к завершению, была ликвидация Государственной архитектурной строительной инспекции и создание нового диджитализованного и прозрачного органа.

"Мы создали совершенно новый орган - понятную и прозрачную ГИАГ - Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства. Уже сегодня результатом работы нового органа является отработка обращений заказчиков в течение 24 часов, а решений по принятию в эксплуатацию - в течение трех дней. ГАСИ этот процесс растягивала на месяцы ", – отметил глава Минрегиона.


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