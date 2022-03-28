"Дия" восстановила опцию регистрации ФЛП

Об этом сообщила "Дия" в Telegramm.



"Самая быстрая в мире регистрация бизнеса снова доступна на портале "Дия", – говорится в сообщении.



Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований вместе с другими государственными реестрами некоторое время не работал из соображений безопасности, но теперь возобновил работу.



"Итак, вы можете зарегистрировать ФОП и выбрать общую или упрощенную систему налогообложения", – говорится в сообщении.



Чтобы зарегистрировать ФОП, нужно перейти по ссылке, авторизоваться, заполнить онлайн-форму и после проверки данных заверить их электронной подписью.



Далее заявление будет проверено и отправлено в ЕГР для регистрации в автоматическом режиме без участия государственного регистратора. Проверка занимает несколько секунд.



"Результат услуги вы можете просмотреть в кабинете гражданина на портале "Дия", также отправим письмо на е-почту", - добавили в "Действии".

Напомним, если вы забыли или потеряли документы во время эвакуации, то еДокумент в приложении "Дия" работает даже без Интернета.

В приложении "Дия" можно пожертвовать деньги фонду помощи армии "Вернись живым"

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