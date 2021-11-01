"Дия" тестирует генерирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-теста.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Функция доступна для украинцев, сделавших ПЦР-тест в одной из таких лабораторий: ДИЛА, Эскулаб, Днепролаб, Смартлаб.



"Если вы за последние 72 часа сделали ПЦР-тест в этих лабораториях, то тестируйте, как генерируется сертификат, и присылайте свой фидбек. Регистрация - по ссылке", - написал Федоров.



После завершения тестирования генерирование таких сертификатов будет доступно на основании тестов из других лабораторий.



"Только не забывайте обновлять "Дию"", - добавил Федоров.

Напомним, украинцы за последние четыре дня сгенерировали в приложении "Дия" 1 млн сертификатов.