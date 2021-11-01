"Дия" тестирует генерирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-теста.
Приложение "Дия" запустило регистрацию на бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Функция доступна для украинцев, сделавших ПЦР-тест в одной из таких лабораторий: ДИЛА, Эскулаб, Днепролаб, Смартлаб.
"Если вы за последние 72 часа сделали ПЦР-тест в этих лабораториях, то тестируйте, как генерируется сертификат, и присылайте свой фидбек. Регистрация - по ссылке", - написал Федоров.
После завершения тестирования генерирование таких сертификатов будет доступно на основании тестов из других лабораторий.
"Только не забывайте обновлять "Дию"", - добавил Федоров.
- Напомним, украинцы за последние четыре дня сгенерировали в приложении "Дия" 1 млн сертификатов.
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