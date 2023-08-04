Дия сообщила о первой онлайн-квалификации моряка
Моряки в Украине смогут получать онлайн квалификацию. Электронная копия документа будет отображаться в личном кабинете, а оригинал можно будет получить после рейса
Об этом информирует пресс-служба .
"Коррупционные схемы идут ко дну. Есть успешный кейс цифровизации услуг для моряков", - говорится в заявлении.
Сообщается, что услугу уже проверили на практике. Вахтенный механик подал заявку на портале Действия, прошел проверку и получил уведомление о готовности документов. Электронная копия документа отображается в личном кабинете, а оригинал ожидает возвращения владельца из рейса.
По данным пресс-службы, моряки вынуждены были давать взятки до 5 тысяч долларов за квалификацию. Реестры контролировались частными компаниями, а коррупционеры зарабатывали до 150 миллионов долларов в год. Моряки могут самостоятельно подавать документы онлайн без посредников.
"Сейчас услуга на последних этапах перед запуском. После бета-тестирования откроем сервис для всех моряков", – добавляют в ведомстве.
- В июне на портале "Дия" приступили к бета-тестированию услуги закрытия статуса физического лица-предпринимателя, не нужно будет ходить в государственные органы.
- Кроме этого, с 21 июня у Дии появилась услуга автоматического закрытия ФЛП – отныне не нужно ждать, пока заявление проработает человек, все можно сделать прямо на портале.
- 2 августа в сервисе государственных услуг онлайн "Дия" вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг по изменению места жительства.
- Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о расширении государственной программы ипотечного кредитования "еселя" для большего количества украинцев. Подать заявку можно в Дии.
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