Об этом информирует пресс-служба .

"Коррупционные схемы идут ко дну. Есть успешный кейс цифровизации услуг для моряков", - говорится в заявлении.

Сообщается, что услугу уже проверили на практике. Вахтенный механик подал заявку на портале Действия, прошел проверку и получил уведомление о готовности документов. Электронная копия документа отображается в личном кабинете, а оригинал ожидает возвращения владельца из рейса.

По данным пресс-службы, моряки вынуждены были давать взятки до 5 тысяч долларов за квалификацию. Реестры контролировались частными компаниями, а коррупционеры зарабатывали до 150 миллионов долларов в год. Моряки могут самостоятельно подавать документы онлайн без посредников.

"Сейчас услуга на последних этапах перед запуском. После бета-тестирования откроем сервис для всех моряков", – добавляют в ведомстве.