"Дия" позволит мужчинам менять место регистрации без похода в военкомат, - Федоров

Об этом Федоров сообщил в Telegram.

По его словам, с помощью Military ID в "Дии", военнообязанным можно будет сменить место регистрации без похода в военкомат.

"Сейчас мы готовим запуск онлайн-услуги по изменению места регистрации (прописки). Это самая массовая услуга в стране. Пилот мы запустили в 6 городах в мае", - написал Федоров.

Он напомнил, что сейчас во время смены места регистрации мужчинам призывного возраста, военнообязанным и резервистам нужно обязательно посетить военкоматы, чтобы в одном – по текущему месту регистрации – сняться с учета, а в другом – по новому месту – стать на учет и пообещал, что после запуска услуги ходить туда будет не нужно.

"Изменить прописку можно будет в несколько кликов. И все. Больше никаких изменений. Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат", – отметил Федоров.