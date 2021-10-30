"Дия" позволит мужчинам менять место регистрации без похода в военкомат, - Федоров
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что благодаря запуску Military ID в "Дии" мужчины смогут менять место регистрации без похода в военкомат
Об этом Федоров сообщил в Telegram.
По его словам, с помощью Military ID в "Дии", военнообязанным можно будет сменить место регистрации без похода в военкомат.
"Сейчас мы готовим запуск онлайн-услуги по изменению места регистрации (прописки). Это самая массовая услуга в стране. Пилот мы запустили в 6 городах в мае", - написал Федоров.
Он напомнил, что сейчас во время смены места регистрации мужчинам призывного возраста, военнообязанным и резервистам нужно обязательно посетить военкоматы, чтобы в одном – по текущему месту регистрации – сняться с учета, а в другом – по новому месту – стать на учет и пообещал, что после запуска услуги ходить туда будет не нужно.
"Изменить прописку можно будет в несколько кликов. И все. Больше никаких изменений. Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат", – отметил Федоров.
- 29 октября стало известно, что правительство работает над внедрением в "Дия" возможности регистрации призывников, военнообязанных и резервистов.
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