Дия попала в шортлист международного фестиваля креативщиков "Каннские львы 2022"
Бренд "Дия" вошел в шортлист международного фестиваля креативщиков "Каннские львы 2022" в двух номинациях
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Как сообщает Федоров, Дия была номинирована в двух категориях - Service Design и Experience Transformation.
"Благодарю свою команду и Fedoriv Agency. Продолжаем формировать бренд цифровой Украины в мире", - комментирует Федоров.
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