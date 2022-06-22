Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отмечает Федоров, бренд "Дия" отметили бронзовой статуэткой в категории Creative Business Transformation.

"Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency. Теперь официально креативная цифровая страна!" – комментирует министр.

Напомним, бренд "Дия" вошел в шортлист международного фестиваля креативщиков "Каннские львы 2022" в двух номинациях

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