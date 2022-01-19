"Дия" не станет платной для украинцев, - Нацбанк

Об этом сообщает НБУ на Telegram-канале.



"Если вы встретите новость, что "Дия" станет платной из-за тарифов BankID НБУ, знайте – это фейк! Недавно мы сообщили, что с 1 февраля 2022 года в Системе BankID НБУ вводятся тарифы для ее участников. Тарифы предусмотрены исключительно для участников системы – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги, что означает, что тарифы в Системе BankID НБУ не касаются абонентов – поставщиков некоммерческих услуг, в частности таких как "Дия", соответственно, в пользовании приложением "Дия" никаких изменений, связанных с решением НБУ по установлению тарифов для абонентов Системы BankID НБУ не произойдет, и вход в "Дию" остается для граждан бесплатным", – говорится в сообщении.



Известно, что в системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 г. вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею. Так, будут введены тарифы на услуги Национального банка: подключение к системе абонента – 2500 грн; подключение к системе дополнительного абонентского узла – 2000 грн и другие.



При этом эти тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников Системы BankID НБУ – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (т.е. тарифы не касаются пользователей – физических лиц).



Система BankID Национального банка – это государственная система удаленной идентификации, которая обеспечивает передачу персональных данных пользователей от банка, в котором открыт счет, к субъекту, предоставляющему пользователю услугу.

Напомним, что гривня подешевела по отношению к доллару еще на 29 копеек по курсу НБУ.

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