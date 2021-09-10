"Дия" не будет работать в течение суток из-за обновления услуг

Об этом сообщает "Дия" в Facebook.

"Сегодня ночью "Дия" будет обновлять адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября", - говорится в сообщении.

Цель обновлений - безошибочное отображение принадлежности населенных пунктов к общинам.

Ожидается, что обновление будет продолжаться около суток, то есть ориентировочное время восстановления работы портала - 2:00 субботы, 11 сентября.

"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги возобновились быстрее", - заявили в "Дии".