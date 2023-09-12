Можно купить в Дии: Минфин выпустил новые военные облигации "Евпатория"
Министерство финансов Украины выпустило новые военные облигации "Евпатория" на сумму 3,5 млрд гривен: их может приобрести каждый украинец в приложении "Дия"
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Процентная ставка военной облигации "Евпатория" (UA4000228449) на первичных аукционах установлена на уровне 18,31%, дата выплаты – 18 июня 2025 года.
Также в действии можно реинвестировать полученные от погашенных военных облигаций средства в новые облигации "Евпатория".
"На сегодняшний день почти 2 млн облигаций приобретено именно через приложение "Дия". Вкладчики успешно инвестируют свои средства в деоккупацию Донецка, Луганска, Мариуполя, Херсона, Новой Каховки, Энергодара, Бердянска, Севастополя, Мелитополя, а также АР Крым, а теперь - Евпатории", – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря военным облигациям Минфин в 2023 году привлек в госбюджет более 165 млрд гривен.
"Каждая приобретенная военная облигация - это освобождение от оккупации украинских городов и сел, поддержка Вооруженных Сил Украины, обеспечение наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, едой и медикаментами", - добавили в Минфине.
Что известно о военных облигациях в Украине
31 июля Министерство финансов начало продажу военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы.
Военные облигации – это ценные бумаги, которые выпускает государство. Покупая их, можно поддержать экономику страны, помочь армии и получить гарантированную прибыль. Чем больше облигаций, тем более мощная поддержка для страны и выше прибыль.
16 сентября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что каждый украинец старше 18 лет сможет приобрести военные облигации через Действие. За три дня у Дии приобрели военные облигации на сумму 25 млн гривен.
Правительство на аукционе 25 октября 2022 года разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд грн.
5 апреля в приложении Дия появилась облигация "Ялта" , 21 июня - "Новая Каховка" .
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