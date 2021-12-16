"Дия" изменила условия авторизации в приложении с помощью ID-карты: новые правила
С 16 декабря авторизация в "Дии" с помощью ID-карты осуществляется по новым правилам.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.
"Дия" обновило сертификат для авторизации. Сегодня с 8:00 переходим на новую квалифицированную электронную печать, которая используется для защиты данных при авторизации через BankID", - говорится в сообщении.
В Минцифре объяснили, что ошибка при авторизации может возникать из-за ошибок в работе банков, которые проверяют электронную печать и передают данные в "Действие". Это позволяет определить пользователя и подтянуть документы. Пока банки обновляют эту информацию, Минцифры посоветовало авторизироваться в приложении с помощью чипа NFC ID-карты.
Для этого необходимо:
- зайти в приложение и выберите авторизацию через NFC;
- сфотографировать обратную сторону ID-карты;
- приложить карту к задней панели телефона для считывания данных;
- подтвердить лицо с помощью Photo ID.
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