"Дия City": Зеленский подписал закон о введении спецрежима для IТ-отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", который предусматривает внедрение спецрежима "Дия City" для IТ-отрасли
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.
Документ, в частности, вводит правовой режим "Дия City" и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования. Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины.
Согласно закону, специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям-резидентов "Дия Сity". Стать резидентом может компания, зарегистрированная на территории Украины, которая соответствует ряду требований. Информация о компании-резиденте содержится в электронном реестре "Дия City", который является открытым.
Отмечается, что правовой режим установлен на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о его первом резиденте.
Закон также содержит нормы о новых формах взаимодействия с IТ-специалистами, сочетает в себе фриланс и социальные гарантии - гиг-контракты.
В пресс-службе отметили, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, кроме п. 9 ч. 4 ст. 5 отнесения деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируются путем создания правового режима "Дия City". Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющий особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.
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