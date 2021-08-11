"Дия City": Зеленский подписал закон о введении спецрежима для IТ-отрасли

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.



Документ, в частности, вводит правовой режим "Дия City" и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования. Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины.



Согласно закону, специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям-резидентов "Дия Сity". Стать резидентом может компания, зарегистрированная на территории Украины, которая соответствует ряду требований. Информация о компании-резиденте содержится в электронном реестре "Дия City", который является открытым.



Отмечается, что правовой режим установлен на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о его первом резиденте.



Закон также содержит нормы о новых формах взаимодействия с IТ-специалистами, сочетает в себе фриланс и социальные гарантии - гиг-контракты.



В пресс-службе отметили, что закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, кроме п. 9 ч. 4 ст. 5 отнесения деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируются путем создания правового режима "Дия City". Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющий особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.

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