"Дия" будет работать в случае наличия мобильного покрытия, єДія - даже без него, - Минцифра
Приложение "Дия" будет работать даже в случае отключения электроэнергии или исчезновения мобильного интернета, главное - наличие покрытия
Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник, передает " Бабель ".
По его словам, в случае отсутствия электроэнергии "Дия" остается доступным, если есть хоть какая-то мобильная связь.
"Если нет мобильной связи, документы из приложения не исчезают какое-то время. В любом случае украинцам также будет доступен документ, который мы запустили на случай отключенных реестров", — сказал Баник.
Чиновник анонсировал появление в "Дии" новых услуг для переселенцев, а именно возможность изменить место регистрации ВПЛ и отменить статус ВПЛ, а также обновленную выписку о несудимости, выписку из Единого государственного реестра, актуальную для предпринимателей, и услуги, необходимые украинцам во время военного состояния.
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