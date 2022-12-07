Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник, передает " Бабель ".

По его словам, в случае отсутствия электроэнергии "Дия" остается доступным, если есть хоть какая-то мобильная связь.

"Если нет мобильной связи, документы из приложения не исчезают какое-то время. В любом случае украинцам также будет доступен документ, который мы запустили на случай отключенных реестров", — сказал Баник.

Чиновник анонсировал появление в "Дии" новых услуг для переселенцев, а именно возможность изменить место регистрации ВПЛ и отменить статус ВПЛ, а также обновленную выписку о несудимости, выписку из Единого государственного реестра, актуальную для предпринимателей, и услуги, необходимые украинцам во время военного состояния.

Ранее Минцифра и Amazon Web Services подписали меморандум, согласно которому Украина получит $75 млн поддержки.

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