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OPINION

Диверсия на Северных потоках: сотни миллиардов долларов в ближайшие годы выпадают из доходов России

20 ноября, 2022 воскресенье
08:09
Мнение Юрий Бутусов

Это одна из самых результативных диверсий всех времен. Непонятно кто именно это мог сделать, ведь именно россияне остановили прокачку газа накануне взрыва

Швеция сенсационно заявила, что российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были взорваны в результате диверсии.

Что ж, в таком случае это одна из наиболее результативных диверсий всех времен. Непонятно кто именно это мог сделать, ведь именно россияне остановили прокачку газа накануне взрыва.

1. Подрыв газопроводов привел к остановке основных российских газовых контрактов, прямому ущербу РФ до 30 миллиардов долларов, включая стоимость строительства газопроводов, стоимость потерянного газа в результате взрыва. Ущерб от утраченных доходов просто невозможно подсчитать, но "Северный поток-2" так и не смог запуститься.

Это одна из самых результативных диверсий всех времен. Непонятно, кто именно это мог сделать, ведь именно россияне остановили прокачку газа накануне взрыва

2. Подрыв газопроводов лишил Путина возможности влиять на Европу скидками и газовым шантажом, уничтожено главное политическое оружие РФ.

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3. Ответственность за остановку поставок газа полностью ложится на Россию, поскольку именно она в одностороннем порядке остановила прокачку газа по Северным потокам накануне взрыва, поэтому Россия не получит никаких выплат и не сможет требовать какого-либо возмещения убытков. Фактически именно Россия остановила прокачку газа, и поэтому именно россияне являются главными подозреваемыми в этом взрыве просто по логике событий. Теперь Европа вынуждена переориентироваться на новых поставщиков газа.

Ответственность за остановку поставок газа полностью ложится на Россию, поскольку именно она в одностороннем порядке остановила прокачку газа по Северным потокам накануне взрыва

Взрыв произошел в день открытия нового газопровода из Норвегии в Польшу, увеличения поставок из газовых месторождений Британии и Норвегии и привел к многократному увеличению поставок сжиженного газа из США. Сотни миллиардов долларов в ближайшие годы выпадают из доходов России, которые вынуждены сжигать свой не нужный в Европе газ.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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