Диверсия или посягательство на жизнь – не подтвердились: генпрокурор о причинах авиакатастрофы с гибелью руководства МВД
Выводы досудебного расследования авиакатастрофы вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, будут сообщены в ближайшее время. Версия диверсии не подтвердилась
Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Укринформу" .
"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей (относительно авиакатастрофы в Броварах, – ред.), не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", – заявил генпрокурор.
Костин отметил, что было четыре главных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие самолета; конфликт на борту; и ошибка пилота, техническая неисправность самолета, неправильная планировка полета, нарушение правил полета или сложные погодные условия.
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В настоящее время расследование проводит межведомственная следственная группа в составе главных следователей ДБР и СБУ под руководством Офиса генпрокурора. По его словам, в работе принимают участие специалисты компании Airbus Helicopters, а также специалисты Минобороны, Нацполиции и Нацгвардии.
На сегодняшний день все необходимые технические документы собраны, а экспертизы близятся к завершению.
"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета", - добавил Костин.
Что известно об авиакатастрофе в Броварах
18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет , после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины
Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети.
20 января правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах.
Украинский авиатор Геннадий Хазан убежден , что первые результаты расследования падения вертолета в Броварах следует ожидать через год.
6 февраля сообщалось, что чиновникам запрещено передвигаться на вертолетах до завершения расследования причин авиакатастрофы в Броварах.
3 марта премьер-министр Денис Шмигаль рассказал , что "Черный ящик", найденный на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах, расшифровали во Франции, расшифрованные материалы уже передали следствию.
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