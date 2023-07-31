Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Диверсия или посягательство на жизнь – не подтвердились: генпрокурор о причинах авиакатастрофы с гибелью руководства МВД

Диверсия или посягательство на жизнь – не подтвердились: генпрокурор о причинах авиакатастрофы с гибелью руководства МВД

31 июля, 2023 понедельник
12:06
Криминал

Выводы досудебного расследования авиакатастрофы вертолета в Броварах на Киевщине, во время которой погибло руководство МВД, будут сообщены в ближайшее время. Версия диверсии не подтвердилась

Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Укринформу" .

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей (относительно авиакатастрофы в Броварах, – ред.), не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", – заявил генпрокурор.

Костин отметил, что было четыре главных версии: покушение на жизнь государственных деятелей, включая диверсию; сбитие самолета; конфликт на борту; и ошибка пилота, техническая неисправность самолета, неправильная планировка полета, нарушение правил полета или сложные погодные условия.

Читайте также: Авиакатастрофа в Броварах: вертолеты этой модели имеют не лучшую репутацию, - редактор проекта "Наші гроші" Николов

В настоящее время расследование проводит межведомственная следственная группа в составе главных следователей ДБР и СБУ под руководством Офиса генпрокурора. По его словам, в работе принимают участие специалисты компании Airbus Helicopters, а также специалисты Минобороны, Нацполиции и Нацгвардии.

На сегодняшний день все необходимые технические документы собраны, а экспертизы близятся к завершению.

"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета", - добавил Костин.

Что известно об авиакатастрофе в Броварах

18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет , после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины

Ряд стран выразили соболезнования украинскому народу из-за трагедии с вертолетом в Броварах, в которой погибло руководство МВД и дети.

20 января правительство создало комиссию по расследованию авиакатастрофы в Броварах.

Украинский авиатор Геннадий Хазан убежден , что первые результаты расследования падения вертолета в Броварах следует ожидать через год.

6 февраля сообщалось, что чиновникам запрещено передвигаться на вертолетах до завершения расследования причин авиакатастрофы в Броварах.

3 марта премьер-министр Денис Шмигаль рассказал , что "Черный ящик", найденный на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах, расшифровали во Франции, расшифрованные материалы уже передали следствию.

Новости
Киевщина
новости Киева
Андрей Костин
Читайте также:
папа Франциск
30 июля, 2023 воскресенье
Президент отреагировал на призыв Папы Римского к России по поводу "зернового соглашения"
Чонгарський міст
31 июля, 2023 понедельник
В ISW объяснили, почему в РФ избегают упоминаний об атаке ВСУ на Чонгарский мост
Чонгарський міст
30 июля, 2023 воскресенье
"Филигранно, точно, метко": Гуменюк прокомментировала удар ВСУ по Чонгарскому мосту
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.02
    Покупка 37.02
    Продажа 37.79
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 42.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
31 июля
12:21
Обновлено
РФ ударила ракетами по многоэтажке и зданию учебного заведения в Кривом Роге, погибли два человека, 34 пострадали
12:15
"Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные": командующий Нацгвардией о возвращении на фронт командира Азова Прокопенко
12:04
OPINION
Нападет ли "Вагнер" на Польшу
11:57
С 1 августа на дорогах Украины может появиться транспорт с правым расположением руля
11:51
Обзор
Мирный саммит для Украины в Саудовской Аравии и очередные угрозы ядерного оружия от России. Акценты мировых СМИ 31 июля
11:37
Обновлено
В Батуми прибыл лайнер из Сочи: полиция задержала протестующих, которые забросали автобус с россиянами бутылками и яйцами
11:25
ГУР: На ВОТ Россия мобилизовала в ряды своей армии около 60 тыс. мужчин
11:22
Обманул воинскую часть и завладел почти 7 млн грн: частному предпринимателю из Киева объявили подозрение
11:09
Эксклюзив
Гуменюк: На юге противник усилил обстрелы, но уменьшил количество снарядов, тщательно подбирая цели
11:00
Придет время, когда мы сделаем прорыв, и не факт, что на ожидаемом направлении: командующий Нацгвардией Пивненко о контрнаступлении ВСУ
10:52
ЧВК Вагнера
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера приостановила вербовку наемников
10:51
Обновлено
Россияне утром ударили по Херсону из "градов": погиб мужчина, еще четверо ранены
10:17
Инфографика
Курс валют на 31 июля: какова актуальная цена доллара и евро в банках
10:09
Британская разведка объяснила, почему власти РФ не способны защитить свое население от войны
10:08
OPINION
Мы снова становимся "краем непуганых идиотов"?
09:41
Забросал яйцами посольство РФ: в Эстонии задержан журналист Бабченко
09:38
Эксклюзив
Сергей Згурец
Действиями Вагнера создается новая гибридная угроза в Европе, - Згурец
09:04
ВСУ за неделю продвинулись еще на 12,6 кв. км к югу и на 2 кв. км – на Бахмутском направлении
08:37
Инфографика
РФ за сутки войны в Украине потеряла 490 военных, 6 танков и 21 артсистему
08:27
Эксклюзив
Гуменюк: На юго-восточном направлении враг активизировал стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным ударам
08:10
Обновлено
РФ ударила по Харькову ракетами C-300, пострадал один человек
08:06
Российская армия ночью семь раз обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине
08:01
OPINION
Российский зомбиленд – абсолютное зло
07:57
Китай успешно опробовал двигатель кораблей, исследующих глубокий космос
07:49
В МИД России назвали условие выведения тактического ядерного оружия из Беларуси
07:27
В американском штате Индиана произошла стрельба на вечеринке: один человек погиб, 19 ранены
06:48
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
06:44
США и Австралия планируют создать общий разведывательный центр
06:32
В ISW объяснили, почему в РФ избегают упоминаний об атаке ВСУ на Чонгарский мост
05:59
На войне с РФ погиб актер Евгений Светличный
00:52
Власти Чехии заморозили активы российского олигарха Евтушенкова
00:09
На оккупированных территориях собираются легализовать преступления, если они были "в интересах России"
00:00
В Антарктиде не хватает морского льда размером с Аргентину
2023, воскресенье
30 июля
23:45
Евгений Коновалец
Этот день в истории: Коновалец основал Украинскую Военную Организацию (УВО), Валуевским циркуляром запрещался выпуск украиноязычных учебников
23:29
Армия РФ за сутки обстреляла 22 населенных пункта Сумщины: раненый человек
23:11
В Саудовской Аравии будет обсуждаться украинская Формула мира, - Офис президента
23:00
Эксклюзив
Мы должны повсюду обдумывать ответ на угрозу со стороны оси Россия - Китай, – экс-советник президента США Болтон
22:59
Эксклюзив
Великобритания будет оказывать Украине всю возможную поддержку, - вицеспикер парламента Сэр Роджер Гейл
22:43
На Полтавщине автобус столкнулся с автомобилем: 2 погибших, 11 пострадавших
22:25
Возле Таганрога в РФ упал беспилотник: поврежден дом и авто
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV