Диверсии на Северном потоке можно считать актом агрессии против НАТО, - Климкин
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в случае доведения диверсий на газопроводах Северного потока, их можно будет считать актом агрессии против стран НАТО
Об этом Климкин написал в telegram .
По его словам, взрывы на Северном потоке-1 и 2 очень похожи на диверсию и выгодны России, которая стремится не дать Европе пройти зиму без осложнений и снизить градус негативной реакции на псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.
«Если это будет доказано, то такие диверсии можно и нужно считать актом агрессии против НАТО и стран-членов Альянса. геополитической мясорубки, которая изменит мир", - считает Климкин.
- 26 сентября в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления .
- 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.74
Покупка 40.74Продажа 41.73
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.39
- Актуальное
- Важное