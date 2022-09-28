Об этом Климкин написал в telegram .

По его словам, взрывы на Северном потоке-1 и 2 очень похожи на диверсию и выгодны России, которая стремится не дать Европе пройти зиму без осложнений и снизить градус негативной реакции на псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

«Если это будет доказано, то такие диверсии можно и нужно считать актом агрессии против НАТО и стран-членов Альянса. геополитической мясорубки, которая изменит мир", - считает Климкин.

26 сентября в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления .

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

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