Диверсанты пытались прорвать границу Украины на Сумщине. Военные отбили атаку

Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Диверсанты были обнаружены неподалеку от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной громады, Сумская область.

"Визуально и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. На помощь нашим военным в сторону происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами БПЛА", - пишет Наев.

Украинские защитники сумели выбить российских диверсантов. Террористы забрали раненых и отступили за границу Украины.

"Уход диверсионно-разведывательных сил противник прикрывал минометами 120-мм калибра. Благодаря умелым и своевременным действиям украинские защитники остановили очередную попытку врага ворваться на территорию нашей страны. Слава Украине!", - говорится в сообщении.