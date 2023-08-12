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Диверсанты пытались прорвать границу Украины на Сумщине. Военные отбили атаку

12 августа, 2023 суббота
20:47
Война с Россией

В субботу, 12 августа, военнослужащими отдельной механизированной бригады была обнаружена российская диверсионно-разведывательная группа

Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Диверсанты были обнаружены неподалеку от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной громады, Сумская область.

"Визуально и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. На помощь нашим военным в сторону происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами БПЛА", - пишет Наев.

Украинские защитники сумели выбить российских диверсантов. Террористы забрали раненых и отступили за границу Украины.

"Уход диверсионно-разведывательных сил противник прикрывал минометами 120-мм калибра. Благодаря умелым и своевременным действиям украинские защитники остановили очередную попытку врага ворваться на территорию нашей страны. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

  • Российские военные продолжают вести тщетные наступательные действия на трех направлениях фронта, однако Силы обороны еще на двух направлениях успешно сдерживают их наступление.
Украина
Россия
російська армія
Сумщина
Военные новости
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