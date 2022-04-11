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Диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение "TyHto" для мгновенной проверки лиц

11 апреля, 2022 понедельник
11:03
война с Россией Ты кто

Вопросы проверки лица каждый день тысячи раз задаются ВСУ, ТрО, СБУ, нацгвардией, волонтерами, мунвартами и государственными органами. Ведь в военное время правильная идентификация личности может стоить жизни граждан

Ведь в военное время правильная идентификация личности может стоить жизни граждан. Учитывая эти риски, аналитический сервис YouControl совместно с Artellence и при поддержке СБУ разработали бесплатное приложение "ТyHto" (Тих) для быстрой проверки частных лиц на блокпостах, на улице во время комендантского часа, на входе в укрытие или где угодно.

Зачем создали "ТиХто"

Тероборона, полиция и военные ежедневно проверяют тысячи людей на блокпостах и прямо на улицах. При всей внимательности и осторожности есть риск пропустить опасное лицо, потому что "в полевых условиях" нет доступа ко всем необходимым данным о человеке. А именно ее возможные связи с криминалом, ДРГ и "русским миром". И пока ВСУ дерется на передовой, диверсанты, наводчики, коллаборанты продолжают вредить с тыла, умело маскируются под законопослушных граждан.

Чтобы уменьшить такие риски, YouControl совместно с Artellence и при поддержке СБУ разработали бесплатное приложение "TyHto" для быстрой проверки частных лиц. Это приложение – уникальная и эффективная разработка. Основные преимущества – большое количество публичных источников информации, технологии сравнения лиц, поиск фото в соцсетях.

Главная миссия – углубить осведомленность о том, кто перед тобой. И таким образом повысить точность и ускорить проверки в военное время и не только.

Применение проверяет информацию:

- соответствие фото в паспорте предъявляющему лицу

- паспорт недействительный или потерянный
- находится ли лицо в государственном розыске

- находится ли лицо в реестре террористов

- наложены ли на лицо санкции СНБО

- пребывание в списке военных террористов и ВРГ

- пребывание в базе "Миротворец"

- находится ли авто в розыске.

Важно: приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц. Он содержит публичные данные из открытых реестров. Если фактор риска сработал – это не доказательство того, что перед вами преступник, это сигнал для работников полиции или других служб обратить внимание и провести более глубокую и детальную проверку.

Как это работает?

Приложение запрашивает ФИО, серию и номер паспорта, дату рождения проверяемого лица. Достаточно одного пункта, но чем больше сведений – тем точнее проверка. Можно сфотографировать личность и его фото в паспорте, чтобы система установила соответствие. Или несоответствие

Чтобы проверить автомобиль, введите его номер. Если автомобиль не в розыске, вы получите ответ с параметрами автомобиля: марку, модель, цвет и год выпуска. Эта проверка устанавливает транспортные средства, использующие номерные знаки других автомобилей.

Теперь вы знаете, можно ли доверять человеку перед вами. Или, возможно, лицо требует дополнительной углубленной проверки со стороны полиции или спецслужб.

Для кого подходит? Больше всего приложение пригодится представителям ВСУ, ТРО, СБУ, нацгвардии, государственных органов, волонтерам и мунварте при ежедневной проверке лиц. Однако пользоваться им может каждый. К примеру, при проверке арендодателя или арендатора. Даже новых соседей можно проверять.

"ТyHto" бесплатный. Для регистрации требуется номер телефона. Поэтому призываем загружать, пользоваться, рекомендовать знакомым. Чем больше из нас будут использовать приложение, тем больше вражеских лиц будут разоблачены, тем лучше будет наша безопасность и тем скорее Украина победит.

Скачать "TyHto"

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Общество
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