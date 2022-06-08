Диверсанта с Одесчины приговорили к 8 годам лишения свободы
Жителя Одесской области приговорили к 8 годам лишения свободы за передачу врагу информации о расположении техники и подразделений ВСУ
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сообщается, что 8 июня Приморский районный суд Одессы приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества жителя Одесчины, который передавал террористам "ЛНР" информацию о местонахождении и перемещении техники и подразделений ВСУ, а также о блокпостах терробороны и пограничных отрядах.
Отмечается, что информацию подсудимый передавал боевику псевдореспублики "ЛНР" по фамилии Коваль. Последнего особенно интересовало расположение блокпостов на Одесчине, особенно в районе Затоки. Там расположен мост через Белгород-Днестровский лиман, по которому российские военные нанесли уже 7 ракетных ударов.
Мужчину задержали 17 марта, в суд дело было передано 4 мая. Подсудимый признал в полном объеме свою вину в содействии деятельности террористической организации.
"С целью содействия деятельности террористической организации "Луганская народная республика", подразделения которой также участвуют в боевых действиях против Украины на стороне вооруженных формирований России, Виктор К., действуя умышленно, получил информацию о расположении блокпостов подразделений ВСУ и ТРО на территории Одесского и Беляевского" районов, о чем сообщил Ковалю, в том числе о численности личного состава", – отметил судья Игорь Иванов.
Кроме того, Виктор К. по наставлению своего "куратора" искал жителей Одесской области, которые поддерживали кремлевскую политику, и пытался завербовать их для сотрудничества с террористическими организациями.
Информацию коллаборант передавал через Telegram голосовыми сообщениями. Кроме того, мужчину признали виновным в приобретении и незаконном хранении гладкоствольного огнестрельного оружия и взрывчатого вещества типа гексоген.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следственные Управления СБУ в Одесской области.
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