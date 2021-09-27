Диверcия и теракт: Венедиктова о возможных причинах взрывов на военных складах в Калиновке и Сватово
Расследование взрывов на военных складах в Калиновке, Винницкой области, подтвердило версию об установлении на территории арсенала взрывного устройства сторонним взрывателем
Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Версия совершения взрыва на 48-м арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установки взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров. С учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", - написала Венедиктова.
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Кроме того, прокуроры и следователи пока ожидают ответ от компетентных органов Чешской Республики по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице.
Также продолжается расследование причин взрывов боеприпасов на военных складах ракетно-артиллерийского вооружения в г. Сватово, Луганской области, 65-м арсенале в г. Балаклея и 6-м арсенале в г. Ичня.
"Наиболее вероятной причиной возникновения пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово является совершение террористического акта", - написала Венедиктова.
В то же время генпрокурор отметила, что причиной распространения пожара и повреждения объектов военной части и зданий местных жителей стало нарушение требований правил безопасности.
"Именно за невыполнение приказов руководства по обеспечению деятельности склада привлечен к уголовной ответственности начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А", который приговором суда в 2016 году признан виновным и получил наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне. Кроме того, за халатное отношение к военной службы в условиях особого периода сообщено о подозрении двум командирам артиллерийских подразделений ВСУ. В нарушение руководящих документов они расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости к складу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г. Сватово. При этом не обеспечили размещение каждой единицы военной техники на нормативно установленных расстояниях друг от друга и не провели обустройства капониров и окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения ", - написала Венедиктова.
- Напомним, 29 октября 2015 года в Сватово, на территории объединенного полевого склада ВСУ, начался пожар, а потом - взрывы . На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован за сутки, однако после этого периодически возникали очаги пожара и взрывы.
- В результате чрезвычайного происшествия погибли 4 человека: трое военнослужащих и местная жительница. Несколько человек получили ранения.
- 26 сентября 2017 года в поселке Калиновка, под Винницей, начал взрываться склад с боеприпасами. Из-за взрывов складов с боеприпасами в Винницкой области 27 сентября были эвакуированы более 30 тыс. человек. Двое жителей области получили ранения во время эвакуации.
- 3 октября в ГСЧС сообщили, что в Калиновке прекратились взрывы .
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