Такие результаты опроса обнародовал Фонд Демократические инициативы им. Илька Кучерива.

Социологи отметили, что по сравнению с опросом, проведенным в 2021 году, когда дистанционное обучение было введено из-за пандемии COVID-19, отношение к онлайн-обучению не изменилось.

"Таким образом, в целом негативная оценка дистанционного обучения, похоже, не зависит от причин, по которым этот формат был введен", - пришли к выводу в фонде Илька Кучерива.

Больше всего тех, кто поддерживает онлайн-формат обучения – в южных областях (45%). По данным социологов, это может быть обусловлено частотой обстрелов/бомбардировок и опытом дистанционного обучения.

Фото: dif.org.ua

В то же время количество поддерживающих онлайн в селах больше, чем в больших городах.

"Тот факт, что учебные заведения оснащены безопасными и оборудованными хранилищами, не повлиял на уровень поддержки дистанционного образования среди опекунов и попечителей. 64% опекунов, чьи дети/внуки ходят в школы, обустроены укрытиями, выступают против онлайн-обучения для своих детей/внуков" . Почти столько же опекунов (61%), чьи дети/внуки не имеют хранилищ при школах, тоже хотели бы, чтобы, несмотря на это, их дети посещали учебное заведение в очном формате", - отметили социологи.

Опрос проводился в период с 3 по 17 июля 2023 методом face-to-face. Охват – 2011 респондентов от 18 лет, проживавших на подконтрольных Украине территориях Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской области , Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областей и городе Киеве.