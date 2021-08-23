Дистанционное минирование, беспилотники и обстрелы: оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе
В течение дня, 23 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Водяного, что рядом с Донецком, оккупант обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.
У Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" совершили дистанционное минирование территории.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.
На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
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