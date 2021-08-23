Дистанционное минирование, беспилотники и обстрелы: оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного, что рядом с Донецком, оккупант обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Широкиного вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" совершили дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

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