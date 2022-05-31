Дистанционное голосование в парламенте – это шаг к диктатуре, – Ирина Геращенко
Фракция "Европейская Солидарность" выступает категорически против предложения введения дистанционного голосования в Верховной Раде Украины, ведь это будет свидетельствовать об окончательной потере субъектности украинского парламента
Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
"Внезапно в предложениях работы парламента снова выплеснулся законопроект о дистанционном голосовании. Его с маниакальным упорством пытаются протянуть правящая партия, не против остатки ОПЗЖ, что тоже показательно", – отмечает она.
"Дистанционное голосование под разными соусами навязывают обществу уже 2 года. То под предлогом COVID, затем активизировали эти попытки с началом полномасштабной агрессии, теперь снова рассказывают о воздушных тревогах, угрозах и т.д.", - добавила народная депутат.
"Наши ВСУ воюют не виртуально и не дистанционно. Парламент все эти месяцы голосует, принимает высоких иностранных гостей, которые не боятся приезжать, Киев не убежал, поэтому и депутаты должны работать на своих рабочих местах", - отметила Геращенко.
"Мы рассматриваем попытку навязать дистанционное голосование как окончательную утрату субъектности Верховной Рады и подготовку к продвижению идеи электронного голосования на выборах. Потому что в некоторых главах предстоящие выборы уже важнее окончания войны и победы", - подчеркнула она.
"Мы считаем, что дистанционное голосование в парламенте – это еще один шаг к диктатуре. Поэтому будем категорически против таких инициатив", – резюмирует Геращенко.
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