Политик высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Дистанционное голосование в Верховной Раде - это нарушение Конституции Украины, где четко указано, что заседание парламента должно проходить на улице Грушевского в Киеве, а депутаты должны лично осуществлять голосование. К сожалению, мы постепенно двигаемся к диктаторской форме правления. И карманный парламент необходим в этой ситуации. Почему украинский воин в окопе защищает Украину, почему многие работники на своих рабочих местах работают для нашей победы, а народный депутат может из Испании или побережья Франции давить кнопки и заниматься кнопкодавством?", - отметил Синютка.

По мнению нардепа, власти не способны обеспечить прозрачное дистанционное голосование.

"Действующей власти очень важно иметь возможность манипулировать теми или иными решениями. Вот мы вчера спрашивали представителей Слуги Народа: QR-код у Петра Порошенко на границе вы просканировать не можете, потому что у вас ничего не работает, но дистанционное голосование вы обеспечите? Вы просто хотите манипулировать и подтасовывать". В любом случае, это опасность для страны. Это даже не желание монополизировать парламент. Это еще один повод не дать европейцам принять Украину в свою семью", - заметил Синютка.

Политик добавил, что страну, в которой ущемляется свобода слова, не ждут ни в НАТО, ни в ЕС.

"Кто будет принимать в Европейский Союз или НАТО страну, в которой потакается и отключается свобода слова? Телеканал "Эспрессо" и дальше не выходит в цифровом эфире, как и "Прямой" и "5-й" каналы", - пояснил Олег Синютка.

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Соглава фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что ЕС выступает категорически против предложения введения дистанционного голосования в Верховной Раде Украины, ведь это будет свидетельствовать об окончательной потере субъектности украинского парламента.

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