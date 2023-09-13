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Дистанционная школа "Оптима" заняла 6 место среди школ Украины по результатам Национального мультипредметного теста

13 сентября, 2023 среда
10:26
Новости

Информационный образовательный ресурс Osvita.ua опубликовал рейтинги школ по результатам проведенного в 2023 году Национального мультипредметного теста

Учитывая военное положение, выпускники общеобразовательных учебных заведений вместо Внешнего независимого оценивания составляли НМТ. Он был проведен в форме компьютерного тестирования с использованием только заданий с закрытой формой ответа. Принять участие могли выпускники как в Украине, так и за ее пределами.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в целом участие в НМТ во время основных сессий приняли 261 632 человека, что составляет 93,04% от количества зарегистрированных участников. За границей участие в НМТ во время основных сессий приняли 20 008 человек. Явка участников в Украине составила почти 94%, за границей – более 86%. Участие в дополнительных сессиях НМТ приняли 7749 человек, среди них 2535 - за рубежом. Несмотря на постоянные ракетно-дроновые обстрелы и некоторые технические препятствия, результаты НМТ в УЦОКО считают объективными.

Дистанционная школа "Оптима" в 2023 году заняла третье место среди школ Киева и шестое среди всех общеобразовательных школ Украины. Также она стала лидером всех дистанционных образовательных учреждений Украины. Такой результат стал возможным благодаря учителям, обеспечивающим постоянное сопровождение. Дистанционная форма образования делает возможным индивидуальный подход к каждому учащемуся, что способствует улучшению результатов выпускников, отметили в школе.

В "Оптиме" убеждены, что для достижения успеха необходимо внедрение технологий и новейших методик обучения, сосредоточенность на качестве материалов, доступности для учащихся со всех уголков мира и профессиональности педагогического состава.

"Рейтинг школ – отличная возможность для учебных заведений проверить себя, а для родителей – выбрать лучшее для своего ребенка. С нетерпением ждем результатов следующего года, чтобы увидеть, какие еще достижения нас ждут в сфере образования Украины", – отметили в "Оптиме".

"Оптима" – первая и крупнейшая онлайн-школа в Украине. Сейчас с ней более 15 000 семей, в Украине и за границей. Обучение ведется по утвержденным МОН программам, а по окончании издаются официальные документы по образованию единого государственного образца.

Посмотреть рейтинг лучших 200 школ Украины и Киева по результатам НМТ 2023 можно на сайте Osvita.ua.

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