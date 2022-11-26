Где-то там, где вместо грибов старлинки растут.

Война имеет свою особую дистанцию.

Из Нью-Йорка кажется, что ад во Львове (да что там, даже в Ужгороде).

Из Варшавы небо падает на землю в Киеве.

Из Киева, что Запорожье умрет вот-вот.

А ты заезжаешь из передовой в город и первое, что видишь – асфальтоукладчики.

И это просто разбивает твою киевскую оптику, надо нащупывать другие очки.

Работники набрасывают дымящуюся черную массу и укатывают ее, а за всем этим безразлично наблюдают жители ждут троллейбуса.

Граница города.

Выезд на войну.

До фронта можно пешком дойти.

Дистанции войны у каждого свои, но невероятная адаптивность украинцев — это еще одна поразившая меня коллективная черта — после солидарности на Майдане в 2013/14 годах.

– Мы посидим без света, но они, суки, посидят без кислорода.

Я подумал, что это одесситы заблудились в днепровском отеле, но это харьковчане так издеваются.

– О, у вас в ресторане есть свет и интернет. Можно пункт несокрушимости открывать.

– Можно, но мы тогда сломаемся.

Это тоже в Днепре: вместо нытья — смешок, над русскими, над самими собой.

Мы посидим без света, но они, суки, посидят без кислорода.

Архетипно.

Мобильные терминалы лежат, посетителям не хватает наличных денег. Обещают, что перебросят тысячу позже — рассказывает официант в Днепре.

И тут сразу два удивления.

Официант согласился на такой риск и самое интересное, что потом ему действительно перебросили тысячу гривен.

До этого в Киеве в магазине NB, где кроссовки от 5 до 8 тысяч, в полной темноте, когда не работает ни одна видеокамера, десятки покупателей ходили с фонариками и выбирали обувь.

Над ними не стоял ни один продавец, их никто не контролировал.

Я знаю, что бывает тоже иначе: всегда есть мародеры и подонки, желающие нагреть руки.

В Киеве в магазине NB, где кроссовки от 5 до 8 тысяч, в полной темноте, когда не работает ни одна видеокамера, десятки покупателей ходили с фонариками и выбирали обувь. Над ними не стоял ни один продавец, их никто не контролировал

Но уверен, что таких историй критическое большинство, если бы это было не так — мы бы проиграли очень давно.

Может в 2013/14, а, может, раньше.

Возможно, даже не брались за это — за независимость.

И вот кого искренне жалко, то людей, которые в силу разных обстоятельств сейчас не в Украине.

Пережить такой опыт — это как бы приобщиться к какому-то мистическому таинству.

Сопричастие нации.

Источник

Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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