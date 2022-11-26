Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Дистанции войны у каждого свои...
OPINION

Дистанции войны у каждого свои...

Олег Манчура
26 ноября, 2022 суббота
14:07
Мнение

Невероятная адаптивность украинцев — это еще одна поразившая меня коллективная черта — после солидарности на Майдане в 2013/14 годах

Где-то там, где вместо грибов старлинки растут.

Война имеет свою особую дистанцию.

Из Нью-Йорка кажется, что ад во Львове (да что там, даже в Ужгороде).

Из Варшавы небо падает на землю в Киеве.

Из Киева, что Запорожье умрет вот-вот.

А ты заезжаешь из передовой в город и первое, что видишь – асфальтоукладчики.

И это просто разбивает твою киевскую оптику, надо нащупывать другие очки.

Работники набрасывают дымящуюся черную массу и укатывают ее, а за всем этим безразлично наблюдают жители ждут троллейбуса.

Граница города.

Выезд на войну.

До фронта можно пешком дойти.

Дистанции войны у каждого свои, но невероятная адаптивность украинцев — это еще одна поразившая меня коллективная черта — после солидарности на Майдане в 2013/14 годах.

– Мы посидим без света, но они, суки, посидят без кислорода.

Я подумал, что это одесситы заблудились в днепровском отеле, но это харьковчане так издеваются.

– О, у вас в ресторане есть свет и интернет. Можно пункт несокрушимости открывать.

– Можно, но мы тогда сломаемся.

Это тоже в Днепре: вместо нытья — смешок, над русскими, над самими собой.

Мы посидим без света, но они, суки, посидят без кислорода.

Архетипно.

Мобильные терминалы лежат, посетителям не хватает наличных денег. Обещают, что перебросят тысячу позже — рассказывает официант в Днепре.

И тут сразу два удивления.

Официант согласился на такой риск и самое интересное, что потом ему действительно перебросили тысячу гривен.

До этого в Киеве в магазине NB, где кроссовки от 5 до 8 тысяч, в полной темноте, когда не работает ни одна видеокамера, десятки покупателей ходили с фонариками и выбирали обувь.

Над ними не стоял ни один продавец, их никто не контролировал.

Я знаю, что бывает тоже иначе: всегда есть мародеры и подонки, желающие нагреть руки.

В Киеве в магазине NB, где кроссовки от 5 до 8 тысяч, в полной темноте, когда не работает ни одна видеокамера, десятки покупателей ходили с фонариками и выбирали обувь. Над ними не стоял ни один продавец, их никто не контролировал

Но уверен, что таких историй критическое большинство, если бы это было не так — мы бы проиграли очень давно.

Может в 2013/14, а, может, раньше.

Возможно, даже не брались за это — за независимость.

И вот кого искренне жалко, то людей, которые в силу разных обстоятельств сейчас не в Украине.

Пережить такой опыт — это как бы приобщиться к какому-то мистическому таинству.

Сопричастие нации.

Источник

Об авторе: Олег Манчура, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Общество
война с Россией
Читайте также:
24 ноября, 2022 четверг
Россия готовит войска к обострению на границе с Украиной
24 ноября, 2022 четверг
Пашинян устроил демарш на саммите ОДКБ, отказавшись подписывать общие документы
24 ноября, 2022 четверг
Россияне уже понимают, что с Юга им придется отступать, - Гуменюк
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 ноября
14:54
В Херсоне провели первую после освобождения операцию на сердце
14:45
Из российского плена вернули 9 воинов. Среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного
14:36
Искусственный миграционный кризис: в Житомирской области задержали нелегалов из Пакистана и Бангладеш, которым помогали белорусские пограничники
14:13
Обновлено
ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 26 ноября
14:00
Австралия победила Тунис на ЧМ-2022 по футболу
13:57
Олаф Шольц
Шольц предлагает упростить правила обретения гражданства в Германии
13:54
Обновлено
С места события
В Днепре есть прилет. Пострадала женщина, повреждены 7 домов
13:52
Бельгия подписала декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО, - Зеленский
13:51
Жители Мариуполя живут в палатках, готовят еду на улице и ночуют в подвалах, - горсовет
13:34
В Никопольском районе предупредили о заминировании береговой линии Каховского водохранилища
13:13
Курс валют на 26 ноября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
12:56
Путин может ликвидировать Лукашенко, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга
12:42
В Одессе задержан агент ФСБ, снимавший позиции ВСУ на видеорегистратор
12:29
Эксклюзив
Удары по критической инфраструктуре Украине создают проблемы, на которые требуются огромные ресурсы, - военный эксперт Гендельман
12:25
Бельгия отправит Украине подводные дроны и мобильные лаборатории
12:07
OPINION
В Голодоморе — корни Бучи, Бородянки, Мариуполя
11:58
В Херсоне возобновили электроснабжение
11:55
Оккупанты обстреляли Харьковщину: один человек пострадал
11:35
Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии
11:34
Отключение электроэнергии продолжается: 25% электроэнергии остаются в дефиците
11:33
На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники
11:24
Премьер Польши Моравецкий прибыл в Киев и почтил память жертв Голодоморов
11:22
Китай бьет суточные рекорды по количеству больных коронавирусом
11:16
В Херсонской области от российских обстрелов в сутки погибли два человека, еще десять - ранены
10:59
В ISW разоблачили Путина во лжи о встрече с мобилизованными матерями
10:50
На Донетчине в результате обстрелов армии РФ ранены четыре мирных жителя
10:27
OPINION
Николай Княжицкий
Украинцы дождались от понтифика слов правды об "абсурдной, безумной войне"
10:22
Голодомор
Чтобы избежать трагедий Голодомора, нужно победить преемников Сталина, - МИД Латвии
10:22
Британская разведка объяснила, почему РФ бьет по Украине ракетами, предназначенными для доставки ядерных боеголовок
10:19
Украинцы чтят память жертв Голодоморов
10:06
OPINION
Вызовом для Украины является высокий уровень безработицы
09:40
Украинцы просят президента забрать Киево-Печерскую и Святогорскую лавры у Московского патриархата
09:30
За время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла 86,7 тыс. оккупантов, 2901 танк и 1554 дрона
08:53
Правительство Канады выделило около $7,6 млн на закупку генераторов для Украины
08:34
Оккупанты за ночь пять раз обстреляли Никопольский район
08:08
Больницы Луганщины переполнены ранеными россиянами, а морги – телами захватчиков, - Генштаб
08:06
Войска НАТО показали проведение учений вблизи границ Беларуси и России
08:03
OPINION
Лагерь диктаторов во главе с КНР начал "крестовый поход" к возобновлению мирового тоталитаризма
07:40
Захватчики за сутки выпустили 11 ракет, попадания есть не менее в пяти населенных пунктах Харьковщины, Донетчины и Запорожья, - Генштаб
07:13
В Украине стартовала акция "16 дней против гендерно обусловленного насилия"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV