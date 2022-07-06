Об этом написал представитель МИД Украины Олег Николенко в facebook.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров вспомнил о дипломатической этике, комментируя обнародование содержания разговора лидера Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину, но забыл вспомнить о подобном "сливе" РФ в 2021 году.

"Его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата. Как вы понимаете, разрешения на это они не давали. Вот и получается такое диссоциативное расстройство в российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое ", – констатировал Николенко.

26 июня были обнародованы первые детали разговора Эмманюэля Макрона и Владимира Путина, который состоялся 20 февраля.

5 июля американское издание Politico проанализировало фильм и пришло к выводу, что единоличная внешняя политика Макрона по отношению к РФ оказалась провальной.

6 июля Лавров заявил, что Париж нарушил дипломатическую этику, обнародовав содержание разговора и Франции Макрона и Путина, состоявшейся 20 февраля 2022 года.

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