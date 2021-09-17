Диссидент Софяник проплыл 70 км и посвятил заплыв деоккупации Крыма
Диссидент и спортсмен Олег Софяник, который уехал из оккупированного Крыма, совершил 70-километровый заплыв, посвященный деоккупации полуострова
Об этом Софяник рассказал Радио Свобода .
Он заявил, что преодолел пролив Отранто между Италией и Албанией. По его словам, в воде он пробыл почти сутки.
В первый день заплыва он стартовал в 7 утра и плыл до семи вечера.
"Со мной была яхта сопровождения. Останавливался на несколько минут только пить воду и кофе", - рассказал он.
На другой день часть пути пришлось преодолеть в шторм.
"Во второй половине дня ветер усилился, поднялся шторм. Но направление ветра не изменилось, лишь ускорило продвижение в заплыве. Финишировал в 17:45 на албанском побережье полуострова Карабурун", - сказал он.
По словам Софяника, заплыв должен привлечь внимание "Крымской платформы" и необходимости деоккупации Крыму, а также против политических репрессий России в Крыму.
"В свете последнего витка репрессий в Крыму, когда Федеральной службой безопасности были схвачены совершенно невинные крымские татары, лидер Меджлиса Нариман Джелял, и их подвергали после ареста ужасным пыткам, можно уже смело заявлять о начале сталинского террора и открытого геноцида крымскотатарского народа. Призываю признать на международном уровне путинскую банду убийц и палачей ФСБ террористической организацией вроде "ИГ" и "Аль-Каиды" и начать преследование членов банды ФСБ по всему миру ", - отметил спортсмен.
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