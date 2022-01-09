Диссидент Николай Матусевич живет в курятнике на окраине Василькова. Без воды и отопления. Фотофакт

Фото его жилья приводит издание Reporters.



Как отмечается, перед Новым Годом городской совет Василькова признал его почетным гражданином города и подарил Матусевичу "кучку мокрых дров". Когда об этом узнала общественность, одна женщина, а она просит не разглашать ее имя подарила диссиденту два грузовика сухих колотых дров за 18 тыс. грн каждый.



Пенсия известного общественного и политического деятеля составляет более 3 тыс. грн (с учетом 2 тыс. - президентской).



По данным историка Дарьи Горной, неравнодушные собрали для Николая Матусевича 100 тыс. грн и он их "очень экономно тратит".



Улучшить свои жилищные условия, отмечает Гирна, Матусевич может, если продаст земельный участок, на котором расположена хижина. Необходимые для этого документы по своей воле в свое свободное время ему помогла оформить юрист Светлана Ренькас.



Справка



Николай Матусевич из села Матюши в Киевской области - один из десяти соучредителей Украинской Хельсинкской группы. В 1970-х, рискуя собственной жизнью, он передавал информацию о нарушении прав человека в УССР на Запад, в частности, Президенту США Джимми Картеру и Папе Римскому Иоанну Павлу II. За свою правозащитную деятельность в СССР Николай Матусевич отбыл 12 лет тюрьмы.

В 2021 году скончалась сестра Матусевича Тамила – самый близкий человек в его жизни.