Диссидент Николай Матусевич живет в курятнике на окраине Василькова. Без воды и отопления. Фотофакт
75-летний соучредитель Украинской Хельсинской группы Николай Матусевич живет в деревянной хибаре на окраине города Васильков Киевской области. Компанию ему составляет собака Матильда. Воды и отопления внутри помещения у него нет
Фото его жилья приводит издание Reporters.
Как отмечается, перед Новым Годом городской совет Василькова признал его почетным гражданином города и подарил Матусевичу "кучку мокрых дров". Когда об этом узнала общественность, одна женщина, а она просит не разглашать ее имя подарила диссиденту два грузовика сухих колотых дров за 18 тыс. грн каждый.
Пенсия известного общественного и политического деятеля составляет более 3 тыс. грн (с учетом 2 тыс. - президентской).
По данным историка Дарьи Горной, неравнодушные собрали для Николая Матусевича 100 тыс. грн и он их "очень экономно тратит".
Улучшить свои жилищные условия, отмечает Гирна, Матусевич может, если продаст земельный участок, на котором расположена хижина. Необходимые для этого документы по своей воле в свое свободное время ему помогла оформить юрист Светлана Ренькас.
Справка
Николай Матусевич из села Матюши в Киевской области - один из десяти соучредителей Украинской Хельсинкской группы. В 1970-х, рискуя собственной жизнью, он передавал информацию о нарушении прав человека в УССР на Запад, в частности, Президенту США Джимми Картеру и Папе Римскому Иоанну Павлу II. За свою правозащитную деятельность в СССР Николай Матусевич отбыл 12 лет тюрьмы.
- В 2021 году скончалась сестра Матусевича Тамила – самый близкий человек в его жизни.
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