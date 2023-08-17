Диспечеры Эстонии и Финляндии разрешили пролет самолетов РФ на свою территорию, несмотря на санкции
Финляндия и Эстония 17 августа разрешили пролет трех российских самолетов через свое воздушное пространство вопреки запрету – это было сделано из соображений безопасности
Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".
Три самолета, летевших из Калининграда или в него, пересекли закрытое небо Эстонии и Финляндии из-за грозы.
Росавиация поблагодарила авиаслужбы Эстонии и Финляндии и сообщила, что готова также помогать иностранным самолетам в случае необходимости.
По данным российской стороны, указанные полеты совершали самолеты авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер".
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
- 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
- С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
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