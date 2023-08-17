Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

Три самолета, летевших из Калининграда или в него, пересекли закрытое небо Эстонии и Финляндии из-за грозы.

Росавиация поблагодарила авиаслужбы Эстонии и Финляндии и сообщила, что готова также помогать иностранным самолетам в случае необходимости.

По данным российской стороны, указанные полеты совершали самолеты авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный Ветер".