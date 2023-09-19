Disney выпустила трейлер сериала "Перси Джексон и Олимпийцы"
Во вторник, 19 сентября, Disney выпустила трейлер сериала "Перси Джексон и Олимпийцы" - премьера запланирована на 2024 год, первый сезон будет состоять из 8 эпизодов
Видео опубликовано на YouTube канале компании.
"Перси Джексон и Олимпийцы" рассказывает фантастическую историю о 12-летнем современном полубоге Перси Джексоне, который только лишь смирился со своими новообретенными сверхъестественными способностями, когда бог неба Зевс обвиняет его в похищении своей главной молнии. Теперь Перси приходится путешествовать по Америке, чтобы найти ее и восстановить порядок на Олимпе", - говорится в описании к ленте.
Главного героя сыграет Уокер Скобелл, роль полубогини, дочери Афины, досталась Лие Сави Джеффрис, а лучшего друга Перси сыграет Гровер Андервуд.
Справка. "Перси Джексон и Олимпийцы" – популярная серия книг Рика Риордана. О главном герое, Перси Джексоне, уже были сняты два фильма - в 2010 и 2013 годах.
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