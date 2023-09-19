Disney выпустила трейлер сериала "Перси Джексон и Олимпийцы"

Видео опубликовано на YouTube канале компании.

"Перси Джексон и Олимпийцы" рассказывает фантастическую историю о 12-летнем современном полубоге Перси Джексоне, который только лишь смирился со своими новообретенными сверхъестественными способностями, когда бог неба Зевс обвиняет его в похищении своей главной молнии. Теперь Перси приходится путешествовать по Америке, чтобы найти ее и восстановить порядок на Олимпе", - говорится в описании к ленте.

Главного героя сыграет Уокер Скобелл, роль полубогини, дочери Афины, досталась Лие Сави Джеффрис, а лучшего друга Перси сыграет Гровер Андервуд.

Справка. "Перси Джексон и Олимпийцы" – популярная серия книг Рика Риордана. О главном герое, Перси Джексоне, уже были сняты два фильма - в 2010 и 2013 годах.