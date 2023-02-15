Disney выпустил трейлер к ремейку "Русалочки" с Холли Бейли в главной роли

Трейлер обнародовали в twitter компании.

Сам фильм выйдет в прокат 26 мая 2023 года. Режиссером киноадаптации сказки Ганса Кристиана Андерсена стал Роб Маршалл, роль русалочки досталась темнокожей певице Холли Бейли.

"Продолжаем празднование #Disney100 с этим новым трейлером на The Little Mermaid! Всего 100 дней до появления в кинотеатрах!" - говорится в твите.